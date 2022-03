La rinoplastia ultrasónica proporciona un resultado más regular y natural Comunicae

lunes, 28 de marzo de 2022, 16:07 h (CET) Entrevista al Dr Abraham Moisés Barbero, Director Médico del Centro Europeo de Cirugía Estética. La Razón, domingo 27 de marzo 2022 Extracto de la entrevista realizada al Dr. Abraham Moisés Barbero del Centro Europeo de Cirugía Estética.

Su centro está especializado en varias áreas de la cirugía plástica. Lo tratamientos relacionados con la estética de la mama están entre los más demandados, aunque la rinoplastia ha ganado mucho terreno y la remodelación del contorno corporal tiene siempre una demanda sostenida. Además el lifting y el tratamiento del envejecimiento facial es una de las cirugías que más apasionan al Dr. Barbero y en las que obtiene resultados naturales y pacientes muy satisfechos.

Sus centros cuentan con una unidad de Medicina Estética, en la que se realizan tratamientos de rejuvenecimiento facial y vascular no invasivos con excelentes resultados.

La rinoplastia ultrasónica es de los últimos y más importantes avances en cirugía estética.

Proporciona un resultado más regular, simétrico, preciso y natural con una recuperación más rápida. La inflamación se reduce a la mínima expresión, produciendo menos hematomas y reduciendo el sangrado. Esto se consigue con un bisturí especial que proporciona energía ultrasónica para separar las estructuras blandas de las duras, respetando los paquetes neurovasculares nasales.

Con estas técnicas se logra acortar los períodos de postoperatorio y tratamiento, recuperaciones más rápidas con una incorporación media mas corta a las actividades cotidianas y laborales y una inflamación media reducida en un porcentaje apreciable.

No se puede olvidar de otra innovación con la aparatología ultrasónica que es la liposucción, con la que se puede tratar todo el espesor del panículo adiposo donde se producen fenómenos no solo de destrucción de grasa en el acto quirúrgico, sino fenómenos de absorción de grasa diferida a través de los meses posteriores y tensado térmico cutáneo.

Todas estas ventajas la aporta para el confort y el mejor resultado de sus pacientes.

Sus planes de futuro pasan por seguir trabajando hasta ahora con la máxima implicación, siempre formándose e incorporando todas las novedades que aparecen en su especialidad para garantizar la máxima satisfacción de sus pacientes.

Para dar una asistencia de calidad es fundamental la formación continuada de todos los integrantes del equipo.

Teléfono de contacto: Madrid: 913090327 y Granada: 958522423

