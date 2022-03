Regenerar la piel en primavera es importante para mejorar el aspecto, por Centro de Naturopatía y la Salud Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 11:19 h (CET)

Proteger la piel es esencial para tener calidad de vida, ya que es el órgano más grande del cuerpo humano. Con la llegada de la primavera, es importante regenerar la piel para mejorar su aspecto y, en ese sentido, hay que tener el conocimiento preciso y recurrir a los tratamientos más efectivos.

Entre las diversas soluciones especializadas en esta área, resalta la tienda online Centro de Naturopatía y la Salud. Se trata de Vitanatur Collagen Antiaging, una revolucionaria fórmula, a base de colágeno y otros activos, en formato de viales para regenerar y mejorar el aspecto de la piel con acción antiedad.

¿Qué es la regeneración de la piel y por qué es importante? Según expertos científicos, cada hora se desprenden de la piel 30.000 células, lo que significa que en un día se supera el millón de células cutáneas desprendidas. Dicho proceso es natural y forma parte de la regeneración de la piel que dura un mes en completarse. Esto se debe a que la epidermis se compone de queratinocitos que se forman en la dermis y salen a la superficie para desempeñar su labor protectora.

Cuando el ciclo culmina, estos queratinocitos se degradan, lo que significa que se convierten en células muertas que necesitan una renovación y por ende, se desprenden. La regeneración es entonces la capacidad de nuevas células nacientes de formarse y salir hacia la superficie de la piel (de la dermis a la epidermis). Se trata de un proceso natural que puede agilizarse y mejorarse con productos adecuados para tales fines.

La fórmula más efectiva para ayudar a la regeneración de la piel y mejorar su aspecto físico de forma eficaz Vitanatur Collagen Antiaging fue elegido como producto del año 2020 y cuenta con aprobación científica y registro sanitario. Es una fórmula especializada en la regeneración de la piel que mejora el aspecto de esta, tiene acción antiedad y se consume como bebida en vial con sabor a frutos rojos. De la misma forma, aporta más de un 8% de colágeno, dando firmeza y elasticidad. También proporciona hidratación en la piel en valores que superan el 28% y más de 26% en el tratamiento y erradicación de arrugas profundas.

Vitanatur contiene vitamina C, Zinc, Selenio y extracto de pepitas de uvas, elementos esenciales para la protección de las células ante la oxidación, el mantenimiento de la piel y el cuidado del cabello y las uñas. El tratamiento con esta fórmula consiste en tomar un vial diario durante cuatro semanas seguidas para observar resultados evidentes y visibles. Los expertos recomiendan la repetición del mismo varias veces al año.

El Centro de Naturopatía y la Salud dispone de este antioxidante en su tienda online, por lo que este puede ser adquirido a un precio asequible y con envíos gratuitos en toda la Península Ibérica, incluido Portugal y las Islas Baleares. Con este producto se comprueba que llevar una vida saludable no tiene que ser algo costoso.



