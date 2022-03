Unimat, tapetes y pisos ideales para practicar deporte Emprendedores de Hoy

Debido a la pandemia, mucha gente trabaja, hace sus compras y mantiene reuniones virtuales con otras personas sin salir de su casa. Esta forma de vida más sedentaria ha provocado el auge de la práctica de deporte en el hogar o en los distintos espacios verdes de las ciudades.

Para poder hacer ejercicio de esta manera, resulta fundamental contar con un tapete diseñado para tal fin. En este sentido, Unimat es una empresa con más de 20 años de experiencia en la producción de artículos de hule y PVC. Sus tapetes cumplen con los más estrictos estándares industriales y tienen los precios más bajos del mercado.

El equipamiento adecuado para practicar ejercicio físico La práctica habitual de actividad física es un componente fundamental para llevar una vida saludable. La mejor manera de realizar un entrenamiento periódico es con el equipo adecuado para que el ejercicio sea productivo y no provoque ningún daño al cuerpo. Por ejemplo, resulta necesario tener ropa deportiva y calzado adecuado. El tapete de ejercicio también es un artículo imprescindible que cuenta con la ventaja de que es muy fácil de transportar, porque es ligero y se enrolla.

El tapete resulta necesario para practicar ejercicios que se realizan aprovechando el peso del cuerpo, como sentadillas, abdominales, burpees, estiramientos, isométricos o yoga, entre otras posibilidades. Se trata de un acompañante perfecto para la práctica de estos ejercicios en casa, así como un artículo esencial para gimnasios.

Los tapetes que fabrica Unimat vienen en distintos colores: morado, azul, verde, rosa y turquesa. Al colocarlos sobre el suelo, ofrecen un efecto aislante para que sea posible mantener una temperatura óptima. Además, suavizan el contacto con el suelo y proporcionan una mejor tracción, para que las manos, las rodillas o cualquier otra parte del cuerpo no se resbale al hacer fuerza.

Pisos para cualquier instalación deportiva Otros de los productos manufacturados por Unimat para la realización de actividad física son los pisos para gimnasios. Dentro de esta línea, hay dos posibilidades. Por un lado, los pisos de hule son excelentes para cualquier instalación deportiva, se fabrican en módulos para que puedan ser interconectados entre sí, son de alta calidad, no requieren mantenimiento y es muy fácil colocarlos o retirarlos.

Por otro lado, los pisos diamantados de hule son ideales para la práctica de actividades específicas, como el levantamiento de pesas, ya que ofrecen una tracción perfecta.

En estos tiempos, es necesario estar equipado con los artículos necesarios para poder realizar ejercicio físico de la manera adecuada. Es por eso que los tapetes de Unimat son un artículo esencial para poder llevar adelante una vida saludable.



