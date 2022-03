SEM Consulting BCN, agencia especializada en Google Ads Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 10:57 h (CET)

Una de las estrategias de marketing digital más populares y una de las primeras opciones a elegir por las compañías para la ejecución de anuncios publicitarios PPC es Google Ads. El motivo es que permite a cualquier página web posicionarse en los primeros resultados de búsqueda de Google. A día de hoy, SEM Consulting BCN es una agencia Google Adsespecializada en la gestión de campañas publicitarias con Google para mejorar la presencia online de sus clientes.

Expertos en Google Ads al servicio de pymes, start-ups y grandes empresas SEM Consulting BCN es una empresa española que desde hace 10 años se ha especializado en la prestación de servicios para la creación de campañas publicitarias exitosas. Actualmente, su equipo de profesionales se enfoca en la planificación, desarrollo y ejecución de anuncios publicitarios con Google o Google Ads. Esto con el objetivo de ayudar a los pequeños negocios a crecer de forma exponencial en internet, logrando que estos aumenten su número de visitantes y leads en poco tiempo. Al mismo tiempo evalúan cada día los resultados arrojados en las campañas para optimizarlas al máximo y, de esta manera, reducir el coste por clic y conversión. Por otra parte, SEM Consulting BCN ayuda a cualquier empresa a mejorar su reputación online, ya que las ubica por encima de su competencia en los resultados de Google bajo una variedad de keywords estratégicas.

¿Por qué funcionan las estrategias de SEM Consulting BCN? La razón por la que SEM Consulting BCN logra resultados mayores al de otros freelancers y agencias de marketing digital es que se centran en optimizar y sacar el máximo provecho de las campañas con Google. En otras palabras, se especializan en este tipo de estrategias publicitarias y consiguen dar a sus clientes lo que esperan (aumento de clientes potenciales, ventas, presencia y reputación online, etc.). Además de esto, operan bajo una serie de pasos que consisten primeramente en analizar las necesidades del negocio antes de construir cualquier anuncio publicitario. Después de la correcta implementación de la ad en el motor de búsqueda Google, realizan una gestión eficaz que consiste en el análisis cuantitativo y estadístico de los resultados arrojados por la campaña. Esto permite a SEM Consulting BCN conservar las estrategias que realmente brinden una alta rentabilidad y desechar el resto. A su vez, cada día se esfuerzan por mejorar la publicidad de cada cuenta gestionada a través de la implementación de nuevas keywords, extensiones, segmentación de audiencia, etc.

Mediante el desarrollo y gestión de campañas publicitarias con Google, SEM Consulting BCN tiene como objetivo mejorar la presencia y reputación online de sus clientes.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.