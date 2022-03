Juan Ignacio Pérez y Beatriz Martínez se imponen en la Gárgoles Bike Race

Después de la pandemia, y de que en 2020 el circuito hubiera de ser suspendido a pocos días del inicio de la primera prueba, con la Gárgoles Bike Race, la Diputación Provincial de Guadalajara retoma esta propuesta deportiva, siendo la de hoy la primera de las nueve pruebas de que constará en 2022 Maravilloso ambiente deportivo el vivido esta mañana en la pedanía cifontina de Gárgoles de Arriba. Después de dos años de parón, obligado por la pandemia, el MTB volvía a Guadalajara, cuando el alcalde de Cifuentes, Marco Campos, daba la salida a la Gárgoles Race Bike, y con ello, al IX Circuito MTB de la Diputación Provincial de Guadalajara, que este año contará con nueve pruebas. Lo hacía puntualísimo. A las diez de la mañana exactamente, con poco menos de diez grados de temperatura, y con nubes y claros, que al final de la mañana dejaban paso a un sol que llegó a calentar.

En la prueba han participado de 314 corredores. 277 lo hacían en la ruta larga, de 42 kilómetros (1.200 metros de desnivel positivo), mientras que 37 lo hacían en la corta, de 22 (700 metros de desnivel positivo). Como en todas las pruebas del circuito, la Gárgoles Bike Race tenía dos opciones, una para los ciclistas más avezados, y otra para que los bikers que gustan de correr a ritmo cicloturista, o de hacer menos distancia, también pudieran disfrutar de la bicicleta.

El circuito, además de por Gárgoles de Arriba, ha discurrido por algunos de los pueblos que conforman el municipio de Cifuentes como Sotoca del Tajo, Huetos o Ruguilla, y por Gárgoles de Abajo.

A partir del kilómetro 10, la carrera se dividía en las dos rutas de la prueba. En la ruta larga hubo hasta 2 avituallamientos intermedios (sólido y líquido), situados en los kilómetros 22 y 39 para que los ciclistas pudieran hidratarse y reponer fuerzas a mitad del recorrido. De todo ello, además de la entrega de dorsales, señalización de cruces y aperitivo en el final de la carrera, se han encargado 35 voluntarios de la comisión de fiestas de Gárgoles de Arriba que ha organizado la prueba, encabezados por su director, David de la Fuente. Además, Protección Civil de Guadalajara y Guardia Civil han desplegado un gran operativo para que la competición se disputara en las apropiadas condiciones de seguridad, como así ha sido. A todos ellos el alcalde de Cifuentes les daba las gracias en la meta, de manera pública. “Teníamos muchas ganas de que se disputara de nuevo esta carrera. Por fin, este año, el circuito de Diputación se vuelve a estrenar con esta prueba, que es un clásico del deporte provincial. Desde el Ayuntamiento de Cifuentes estamos muy contentos de poder colaborar, en esta carrera y en una segunda, que se diputará en Cifuentes en octubre”, señalaba Campos. Para la afición de Gárgoles, sólo tenía palabras de agradecimiento. “Los vecinos de Gárgoles se vuelcan con su carrera. Les encanta la bicicleta, su entorno y lo quieren dar a conocer y disfrutar de él en esta prueba deportiva, que es un día de fiesta para el pueblo, porque tan importante es la propia carrera como la convivencia que propicia. No olvidemos que hablamos de deporte amateur”, terminaba, dando, igualmente las gracias a la Diputación Provincial por la organización del evento, y a las empresas y entidades locales que han colaborado en el éxito de la prueba de hoy.

La carrera salió a un ritmo trepidante, con los grandes favoritos tirando a bloque. A la altura del kilómetro 15, un grupo de 5 bikers cometió un error en uno de los cruces. Pese a que estaba bien señalizado, los ciclistas tomaron una pista de manera equivocada, desviándose del recorrido, algo que prácticamente a renglón seguido era remediado por la organización. El vencedor de la carrera, el abulense Ignacio Pérez Martín marchaba en ese grupo que se despistaba por unos instantes. Pese a todo, consiguió recuperar el tiempo perdido, en torno a dos minutos, y acabó imponiéndose en un brillante final.

“Después de remontar posiciones, sólo me quedaban dos bikers por delante, que iban a buen ritmo y conseguí darles alcance en la última subida”, contaba Pérez en meta. Sus predecesores eran Alejandro Gómez y Rodrigo Palomares. Los últimos cinco kilómetros fueron emocionantes, con los dos guadalajareños resistiéndose a la caza. Gómez lograba seguir la rueda de Ignacio Pérez tras el contacto en la subida, pero en la bajada definitiva hacia Gárgoles, unos calambres le obligaron a perder un tiempo precioso. Pérez se fue en solitario, y ganó con un tiempo de 2h 00´35”. “Ha sido una carrera muy bonita y muy dura. El terreno estaba perfecto y el circuito ha sido muy divertido. Tenía un poco de todo. Al final, disputando la carrera, me he podido llevar la victoria”, decía el ganador. Natural de Navaluenga (Ávila), donde entrena en Gredos, la temporada del año post COVID19 está resultando excelente para Pérez Martín, que en breve correrá la Vuelta a Ibiza y las Day Race de Asturias y Rioja. No descarta volver a competir en alguna prueba de Guadalajara.

Segundo en meta ha sido Rodrigo Palomares (Bike Time), a solo 13” del ganador. “El terreno estaba juguetón. En las bajadas se podía apretar, sin miedo a que se embarraran las ruedas o a que patinaran sobre la tierra seca”, declaraba en meta. Después de una mala salida, “he visto la oportunidad de tirar, a partir del kilómetro 16, aunque sabía que el grupo nos iba a coger, porque a día de hoy, están más fuertes”, señalaba. En la última subida en la que Palomares lo daba todo junto a Alejandro Gómez para evitar el contacto con el perseguidor, ambos contaban con opciones de ganar la carrera, “pero nos ha cogido Nacho, que tiene un motorazo, y en la bajada se nos ha ido”. Sincero, el de Yunquera afirmaba que “no he disputado la posición como me hubiera gustado, pero hay que aprovechar las oportunidades cuando llegan”. Por último, sobre la recuperación del circuito de la Diputación tras la pandemia, el hoy subcampeón afirmaba que “tiene un gran nivel, es muy completo y cuenta con carreras extraordinarias y muy variadas”.

Tercero ha sido el ganador absoluto de la última edición del Circuito MTB de la Diputación (2019), el pastranero Alejandro Gómez (Eload Team). “Después de dos años sin circuito, vuelve, y además en Gárgoles, que es una de sus pruebas míticas”, señalaba Gómez esta mañana. Había especulaciones sobre si el barro iba a impedir rodar bien, “pero tal y como nos había anticipado la organización, el barro se evacuaba bien de la bicicleta y, pese a que había agua, el terreno estaba perfecto para montar en bici de montaña”. Gómez se mantuvo en el grupo de ciclistas que siguieron la ruta sin problemas. “Hemos mantenido ritmo y la cabeza hasta casi el final, y, en mi caso, pese a que no estoy al nivel de antes, porque no puedo dedicarle tanto tiempo a la bici, estoy contento con el resultado de hoy en esta carrera tan bonita, variada y con tanto desnivel”, terminaba. Gómez hizo tercero con 2h 02´42”.

En féminas, la primera ha sido Beatriz Martínez (Flop CMC Sapim) con un tiempo de 2h 48´ 19”. “La carrera ha sido muy dura, con una subida técnica al principio. Después, había otras subidas, no tan complicadas”, señalaba la campeona. Martínez reservó fuerzas y fue de menos a más. A la altura de Huetos, se aupaba a la primera posición. “A partir de ahí, apreté en la subida, apoyada por otros integrantes del equipo, para tomar distancia”, añadía. Y ya nadie pudo seguirla. Sobre la carrera, afirmó que “es muy bonita, con un terreno espectacular”. La ganadora tiene intención de correr todas las pruebas. “Se echaba de menos el circuito: el hecho de salir en carrera, los nervios, prepararlo todo... Esperamos que se puedan disputar las nueve carreras. Estaremos a tope con el circuito y con la ilusión de ganarlo”, terminaba.

Segunda fue Esther Tabernero (GranPadel MTB Team). “Es la primera vez que compito en MTB, porque vengo de triatlón, pero quiero hacer entero el circuito de este año”, señalaba. Nada más salir, se encaramaba en la primera posición, pero “no tengo técnica aún”, lamentaba. A partir del momento en que fue superada por Beatriz, “he intentado disfrutar del recorrido”, añadía. Llegó a meta con un tiempo de 2h 48´ 19”. Tercera fue Alicia Cruz con 3h 10´52”.

Todas las categorías

En junior, el vencedor ha sido Roberto Fernández (2h 22´14”); en Sub-23, Rodrigo Palomares (2h 00´48”); en Senior, Juan Ignacio Pérez (2h 00´35”); en Máster 35, Javier Alonso (2h 05´50”); en Máster 40, Néstor González (2h 03´08”); en Máster 45, Roberto Fernández (2h 09´26”); en Máster 50, Oscar Gallego (2h 10´00”); en veteranos, Carmelo Gómez (2h 14´22”); en féminas senior, Beatriz Escribano (2h 48´19”); en féminas máster, Alicia Cruz (3h 10´52”), y en eléctricas, Juan Gómez (1h 59´59”)