Espirituosos comparte los objetivos del Proyecto de prevención de consumo de alcohol por menores

lunes, 28 de marzo de 2022, 12:47 h (CET) Espirituosos España se congratula de la reducción, en 4 puntos, de las cifras de consumo de bebidas alcohólicas entre menores de edad, y recibe con satisfacción la tendencia a la disminución del consumo excesivo que muestra la Encuesta ESTUDES El Ministerio de Sanidad ha convocado el trámite de consulta pública previa a la elaboración del texto de un anteproyecto de ley de prevención de los efectos negativos del consumo de alcohol en menores de edad, con el objetivo de conocer la opinión de los sujetos, las organizaciones y las asociaciones potencialmente afectados por la futura norma. En este contexto, Espirituosos España quiere compartir con toda la sociedad su total apoyo a los objetivos de una Ley que se aplique por igual en toda España y que apueste verdaderamente por la prevención.

“El Gobierno y los partidos políticos saben que pueden contar con la colaboración del sector de bebidas espirituosas, conocen de primera mano que apoyamos los objetivos de la Ley del Consumo de Alcohol por menores de edad, con hechos y compromisos. Con sólo el 5% del total de consumo de bebidas alcohólicas en España, saben que no somos el problema y que podemos ser parte de la solución” ha señalado Bosco Torremocha, Director Ejecutivo de Espirituosos España.

El de bebidas espirituosas es un sector legalmente establecido, de enorme arraigo en nuestro país, aportando desde hace siglos valor a la economía española, generando riqueza y empleo y cuyos productos son altamente valorados por los consumidores adultos dentro y fuera de nuestras fronteras. Un sector que paga impuestos y colabora en el sostenimiento de los servicios públicos. Siendo las bebidas con alcohol menos consumidas en nuestro país, con sólo el 5% del volumen total consumido en España, recauda el 80% del total de la partida de impuestos especiales.

Un sector cuya responsabilidad y compromiso social se encuentra a la cabeza de la responsabilidad empresarial, liderando acciones de prevención, y resultando inspirador para otros sectores dentro y fuera de nuestras fronteras.

Agrupado en Espirituosos España, el sector de bebidas espirituosas, lleva invertidos más de 28 millones de euros en los últimos veinte años en materia de prevención. Manteniendo los esfuerzos también en momentos de crisis, pandemia y a pesar de que sus ventas han caído más de un 45% en este periodo.

El sector de bebidas espirituosas ha apostado por el desarrollo de iniciativas de demostrada eficacia encaminadas a promover un consumo Cero de sus productos en colectivos de riesgo (menores, embarazadas y conductores), así como a la promoción de hábitos de responsabilidad y moderación siempre entre adultos sanos.

La colaboración público-privada es una oportunidad de llegar juntos más lejos, máxime en un entorno de tremenda complejidad como el actual, dominado por pandemias, guerras y crisis. Así, el propio Presidente Sánchez ha situado la colaboración público-privada en el "corazón" del despliegue del Plan de Recuperación, en el que toda la sociedad está ahora volcada.

“Menores ni una Gota”, un ejemplo de colaboración público-privada

Espirituosos España puso en marcha en 2013 la campaña “Menores ni una Gota”. Un exitoso ejemplo de colaboración público-privada, con el Ministerio de Sanidad, en el que el sector de bebidas espirituosas ha invertido más de 1,5 millones de euros. Desde entonces, esta iniciativa que, como su nombre indica, pretende prevenir el consumo de alcohol en menores de edad, no ha dejado de cosechar grandes resultados.

Así “Menores ni Una Gota” y su red colaborativa, formada por más de 300 ayuntamientos e instituciones públicas y privadas, han conseguido llegar a una población de más de 12 millones de personas, dotando a más de 72.000 familias de toda España de herramientas para prevenir el consumo de alcohol en sus hijos menores de edad, gracias a la labor de Rocío Ramos Paúl (Supernanny), que ha realizado charlas y talleres y ha escrito una guía dirigida a padres y educadores.

“Menores ni una Gota” ha calado también en los propios menores de edad a través de la música, gracias al rapero Rayden que creó una canción (“Tú mismo”) para la campaña, que ha conseguido más de 1,6 millones de reproducciones en plataformas audiovisuales.

Los materiales audiovisuales de la campaña han impactado, a través de www.menoresniunagota.es y las redes sociales, en una audiencia de más de 50 millones de personas, gracias a la colaboración de más de 200 rostros conocidos del mundo de la música, el deporte o los medios de comunicación, que han contribuido a trasladar un mensaje claro: “Menores ni una gota”.

Fruto de su éxito, la campaña ha traspasado fronteras, sirviendo de ejemplo a otros países como Portugal o Chile.

