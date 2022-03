¿Cómo escoger la silla de ruedas adecuada para personas con movilidad reducida? Comunicae

lunes, 28 de marzo de 2022, 12:31 h (CET) Desde ortopedia.com asesoran en la elección de la silla de ruedas adecuada para cualquier necesidad y cómo utilizarla para ayudar a vivir al máximo. Si se busca una tienda online para comprar productos ortopédicos, se puede visitar su página web Silla de ruedas y movilidad reducida

Sillas de ruedas, sillas eléctricas, camas de hospital, ayudas para caminar: la lista continúa.

En el pasado, muchas personas con discapacidades o movilidad reducida tenían que depender de sus padres o familiares para que les ayudaran a desplazarse, pero hoy en día hay muchas opciones disponibles para quienes tienen problemas de movilidad.

Hay muchos tipos diferentes de sillas de ruedas, scooters y ayudas a la movilidad, y es importante saber qué tipo es el mejor para sus necesidades. Este artículo le ayudará a determinar el mismo para su situación específica y cómo encontrar el adecuado.

Si busca una tienda de ortopedia online para comprar productos ortopédicos, puede visitar ortopedia.com donde encontrará un amplio catálogo.

La función principal de una silla de ruedas es mejorar o permitir el desplazamiento de personas con movilidad reducida, ya sean provocados por una lesión o una enfermedad física.

En un mundo en constante cambio, los equipos de movilidad deben mantenerse al día con las necesidades y deseos de una base de clientes en constante cambio. El tipo de silla de ruedas que quiere la persona A no es necesariamente la que la persona B encontrará útil.

Las condiciones a corto plazo, como una pierna rota, son muy diferentes a las condiciones a largo plazo. El equipamiento de movilidad tiene que ser tanto integral como especializado al mismo tiempo.

¿Qué silla de ruedas debería comprar?

Asequibles y sorprendentemente versátiles, las sillas de ruedas manuales son una excelente opción para aquellos que buscan mantenerse activos y sociales sin querer una gran cantidad de funciones avanzadas.

Las sillas de tránsito, también llamadas sillas de transporte. Están pensadas para personas que no manejan la silla por sí mismas. Estas sillas disponen de empuñaduras para que sea el acompañante el encargado de manejar la silla. Son las mejores para aquellos que siempre necesitan un asistente.

A las personas que les gusta viajar, una buena silla de ruedas plegable es fundamental.

Las sillas de ruedas también son una buena opción de ayuda para la movilidad si está buscando algo que se pueda guardar o transportar de forma compacta en el maletero de un automóvil.

Las sillas de ruedas bariátricas están disponibles para usuarios más grandes y pesados, mientras que las sillas de ruedas pediátricas más pequeñas han sido diseñadas para niños.

Hay diferentes tipos de sillas de ruedas, y debe reflexionar en su estilo de vida y nivel de movilidad antes de tomar una decisión.

Silla de ruedas plegable de acero

El uso de una silla de ruedas de acero se recomienda por distintos motivos relacionados con problemas de movilidad. Además, en función de aspectos y necesidades concretas de espacio y almacenamiento, también se recomienda que sean plegables.

Silla de ruedas plegable de aluminio

Hay situaciones en las que recurrir a la compra de una silla de ruedas de aluminio plegables es la mejor solución para paliar disfunciones concretas. Además de contrarrestar las consecuencias de una movilidad reducida, este tipo de artículo ortopédico, puede aportar diferentes beneficios a sus usuarios.

La utilización de una silla de ruedas de aluminio plegables es la mejor opción cuando se necesita mejorar el nivel de autonomía del paciente.

Silla de ruedas activa

Verás un amplio catálogo de sillas de ruedas activas en la web de ortopedia.com que son bastante dinámicas. Diseñadas para usuarios activos tanto dentro de casa como en zonas abiertas, y al estar fabricadas con materiales muy livianos, pesan mucho menos que otros. Otro de los motivos para elegir una silla de ruedas activa es que son muy manejables.

Sillas de ruedas de interior

Los modelos de sillas de ruedas de interior tienen multifuncionalidades de posición. Disponen de distintas características como: Respaldo reclinable, cabecero, asiento inodoro, reposapiés elevable.

El uso de sillas de ruedas de interior, está recomendad en casos de pérdida de fuerza en extremidad inferior.

Silla de ruedas de playa

La función principal de una silla de ruedas es mejorar o permitir el desplazamiento de personas con problemas de locomoción o de movilidad reducida. Pero las sillas de ruedas para playa presentan características específicas, ya que están diseñadas para adaptarse a las exigencias que requiere un desplazamiento a través de la arena.

Silla de ruedas bariátricas

Las sillas de ruedas bariátricas son sillas de ruedas adecuadas para usuarios más grandes o más pesados. De asientos más anchos y una mayor capacidad de peso son estándar en estas sillas. Las sillas de ruedas bariátricas están diseñadas para ofrecer al usuario más grande la comodidad, la seguridad y el apoyo de una silla de ruedas, al tiempo que mantienen una sensación de independencia y libertad para moverse.

Sillas de ruedas eléctricas plegables

Las sillas de ruedas eléctricas plegables tienen características específicas que mejoran la calidad de vida del usuario.

Su uso es la solución ideal para todos aquellos que quieran recorrer largas distancias sin apenas esfuerzo. Y que a la vez quieran almacenar o transportar sin dificultad la silla de ruedas.

Andadores y rollators

Otro tipo de ayuda lo puede encontrar en andadores y rollators. Pero, a la hora de optar por andadores y rollators, o por un modelo concreto, es necesario determinar el tipo de dolencias y las necesidades concretas del paciente.

Hay casos en los que la disfunción requiere de un andador ortopédico o un rollator ortopédico que, durante el desplazamiento, proporcione una gran estabilidad al usuario.

Conclusión

Son muchas las horas que los usuarios pasan en su silla de ruedas, por ello esta debe ser personalizada para adaptarse a su cuerpo. La silla de ruedas correctamente ajustada será más cómoda para sentarse, hacer maniobras más eficientes, y reducir las tensiones esqueléticas y musculares causadas por los movimientos naturales de la propulsión.

