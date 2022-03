Los portales inmobiliarios observan un inicio de año "muy positivo" en la concesión de hipotecas "Las cifras dan por sentada la recuperación del inmobiliario en menos de un año" Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 28 de marzo de 2022, 13:52 h (CET) Los portales inmobiliarios observan un inicio de año "muy positivo" en la concesión de hipotecas, con un aumento del 29,4% en enero, hasta sumar 36.185 préstamos, y once meses de alzas, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, señala que "esta concesión de hipotecas para viviendas tan elevada pone de manifiesto el gran dinamismo que está viviendo el sector inmobiliario y, en concreto, la compra de vivienda".

Matos asegura que estas cifras dan "por sentada la recuperación del inmobiliario en menos de un año". Además, prevé que a lo largo de 2022 "probablemente las adquisiciones de hipotecas se mantengan estables, e irán variando al ritmo de las compraventas".

Desde idealista, el responsable de hipotecas, Juan Villén, comenta que el volumen de enero "muestra el dinamismo con el que se cerró el año 2021" y marca un comienzo de año "con buenas expectativas, aunque las incertidumbres actuales centradas en la guerra de Ucrania, la inflación y altos costes de la energía, y el inicio de la subida de los tipos de interés, pondrán sin duda a prueba la solidez del mercado de la vivienda e hipotecario".

Por su parte, el director de Estudios de pisos.com, Ferrán Font, coincide en que el año arranca "con la misma fuerza" en concesión de hipotecas, con el mejor comienzo "de la última década, únicamente superado por el del 2020".

"Con estos datos se inicia el 2021 confirmando que la recuperación del covid es una realidad. La evolución a partir de ahora no dependerá de los condicionantes ya conocidos como la Ley de la Vivienda, sino especialmente de las consecuencias de la situación geopolítica que posiblemente provocarán un cambio de rumbo en la política de tipos del Banco Central Europeo (BCE) durante este año, lo que significará cuotas hipotecarias más caras", agrega.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 9,5% interanual en el arranque del año, hasta los 141.427 euros, mientras que el capital prestado creció un 41,7%, hasta los 5.117,5 millones de euros, su mayor cifra en un mes de enero desde el ejercicio 2011.

En el primer mes del año, el tipo de interés medio para el total de préstamos hipotecarios se situó en el 2,59%, con un plazo medio de 23 años. En el caso de las viviendas, el interés medio fue del 2,54%, por encima del 2,44% de un año antes, con un plazo medio de 24 años.

El 29,6% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron el pasado mes de enero a tipo variable, mientras que el 70,4% se firmaron a tipo fijo, el porcentaje más alto de la serie histórica. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.