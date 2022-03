Verbalus Mater - Libros de colección artesanales para regalar Comunicae

lunes, 28 de marzo de 2022, 11:43 h (CET) Nace un enfoque nuevo en el sector editorial de los libros de colección. Verbalus Mater es una novedosa marca que realiza grimorios y libros artesanales con conocimiento prohibido, oculto y milenario que hace las delicias de lectores ávidos y fans de sagas cinematográficas. Ediciones con todo lujo de detalles realizados por maestros artesanos y escritores fieles al ocultismo que cuidan la forma y el acabado final, y que son una opción perfecta para un regalo impresionante Verbalus Mater, es el rincón para aquellos que buscan descubrir la magia detrás de las sagas cinematográficas o la literatura ancestral y prohibida. Enfocado como un espacio donde las tradiciones se mezclan, para poder soñar con lo que existe más allá de lo conocido por la humanidad. Un lugar para fans y coleccionistas, que valoran los ejemplares únicos de edición limitada y artesanales.

Una vuelta a los orígenes en la fabricación de los libros mágicos, dado que pretenden mantener un producto sostenible con materiales ecológicos, fiel a las temáticas y que pretende ofrecer un acabado antiguo con los procesos de edición y maquetación afines.

A partir de recursos naturales como el papiro envejecido, madera y cuero, se crea cada uno de los ejemplares a mano por maestros artesanos. Que inician con el trabajo de cosido que luego cubrirán en cuero tratado con encerados y barnices ecológicos.

Finalmente, las cubiertas llevan relieve en madera de las runas o grabados que hacen referencia a la temática del grimorio o libro sagrado. Y que dan como resultado un libro que tiene la apariencia exacta de haber sido encontrado en alguna biblioteca perdida hace muchos siglos atrás. Un acabado y saber ancestral, puesto al alcance de tan sólo unos pocos elegidos.

De ahí nace su carácter para coleccionistas, dado que al ser libros de edición limitada y numerados, ninguno será igual al otro. Pero la estética no lo representa todo en Verbalus Mater, ya que, el contenido de estos libros y grimorios esotéricos, que van desde la ciencia ficción precursora de la cultura pop, hasta aquellos misteriosos libros de magia e invocaciones de los cuales se hace referencia desde el principio de la literatura, han sido redactados con tanta dedicación, que incluso los seguidores más apasionados han quedado sorprendidos por su calidad.

Verbalus Mater es capaz de aportar un enfoque nuevo e inédito, así como algunas ideas que hasta ahora solo se encontraban en el imaginario colectivo, pero que mantienen toda la esencia principal que atrajo en el origen a todos esos coleccionistas de libros y amantes del mundo esotérico.

Un proceso con la intención de elaborar ejemplares excepcionales, tan únicos que se convierten en libros de colección artesanales, perfectos para regalo, dando un valor añadido por Verbalus Mater, que llega a ser una tienda de libros de magia, grimorios artesanales y literatura prohibida.

La intención de Verbalus Mater de publicar un número de ejemplares limitado en el mercado, ya que, sus contenidos revelan el conocimiento secreto de muchas personas inquietas, investigaciones de generaciones pasadas y conocimiento prohibido, es la exclusividad de llegar a solo quién realmente lo disfrute. Por ello se puede afirmar que Verbalus Mater, es un mundo editorial completamente distinto a lo visto hasta ahora. Nace enfocado al público experimentado. Desde fans a lectores ávidos de saberes ocultos, ya que el contenido de estas páginas de Verbalus Mater, van más allá de una simple historia.

Además, se trata de una empresa que pretende revolucionar el sector editorial enfocado al coleccionismo, abriéndose al mercado internacional con ejemplares en inglés.Cualquier coleccionista o lector apasionado, comprenderá de inmediato la propuesta de valor de estas ediciones limitadas, ya que unas palabras certeras pueden cambiar lo todo.

Su primer libro para coleccionistas de Star Wars lanzado al mercado, Aionomica - Templo Jedi libro colección Star Wars, revela el origen de la Fuerza misma y su relación con el universo, como una adaptación inédita y limitada en sus reproducciones de los secretos y misterios de valor incalculable sobre la energía común a todos los seres. Que próximamente estará disponible en inglés también.

Desde los orígenes del cosmos, hasta la percepción de los entresijos de la Fuerza en el mundo, dentro del universo de Star Wars, que está hoy en día, más en auge y con más seguidores que nunca. Además, aporta unas directrices y enseñanzas sobre el uso de la Fuerza, el dominio del Destino y los pasos de un entrenamiento jedi desde el punto de vista más energético y poderoso.

Quizás por eso sea un libro secreto que todo amante de la saga disfrutará y le enriquecerá en valores éticos en la búsqueda de convertirse en un Maestro Jedi, aprendiendo de los entresijos del sendero luminoso y el lado oscuro de la Fuerza que rige a todo el cosmos.

Además, posee más de 20 ilustraciones inspiradas en la escritura antigua Jedi que es conocida únicamente por los fans más fieles en forma, pero no en contenido, a menos que forme parte de los coleccionistas de la Aionomica, que gozan de las transcripciones de las que tienen acceso gracias a dicha edición limitada.

Saber ofrecido sólo a unos pocos, cuyas reproducciones solo se mencionan en el cine pero no se distribuyen.

De este modo, Verbalus Mater, se abre camino en su inicio a través de una calidad literaria y artesanal muy apreciable por todos aquellos amantes de lo desconocido, prohibido y sobrenatural. Y que próximamente publicará una versión de un grimorio de colección de magia negra Necronomicón, que promete traer una compilación de hechizos y conjuros para conseguir los deseos más ocultos del iniciado, y que se presentará con ilustraciones, papel quemado, portada de madera grabada, lomo de cuero y una tirada limitada en número de ejemplares en el mercado.

Una dedicación de este estilo en el ámbito literario, no se ve con facilidad en la actualidad, llegando a ser una opción de regalo de lujo para cualquier persona que disfrute del mundo secreto detrás del Universo de Star Wars, con el libro del Templo Jedi Aionomica con contenido inédito.

Desde luego, Verbalus Mater consigue transmitir con cada ejemplar, que el saber centenario y oculto no se ha perdido y que puede llegar a nuevos y fieles interesados en lo mágico y poderoso

Vídeos

Aionomica - Libro de la Orden Jedi - Star Wars - Coleccionismo



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.