El equipo comercial de Rentokil Initial se "gradúa" como expertos en higiene

lunes, 28 de marzo de 2022, 10:51 h (CET)

lunes, 28 de marzo de 2022, 10:51 h (CET) La percepción y las necesidades en torno a la higiene han evolucionado y copan un mayor espacio. Ahora, más que nunca, el lavado de manos, el uso de gel hidroalcohólico, la limpieza de superficies o la higienización del aire se han convertido en prácticas recurrentes y habituales en el día a día con las que las personas protegen su salud Para mejorar las relaciones de confianza con los clientes y mejorar las auditorías que brinda a cada sector, Rentokil Inital ofrece un programa formativo, Higiene 360, a sus técnicos comerciales para convertirse en expertos en higiene.

El panorama actual ha puesto de relieve importantes cambios en los comportamientos de la sociedad, empresas y clientes en materia de higiene. La percepción y las necesidades en torno a este tema han evolucionado para copar un mayor espacio, por lo que las personas, ahora más que nunca a raíz de la pandemia del covid, toman como una prioridad el lavado de manos, el uso de gel hidroalcohólico, la limpieza de superficies o la higienización del aire; convirtiéndose en prácticas recurrentes y habituales en el día a día.

Esta transformación en la forma de ser y de entender la higiene tiene dos consecuencias directas y relacionadas entre sí. Por un lado, cuanta mayor consciencia e información tiene la sociedad de esta cuestión, mayor es la exigencia en los servicios que demanda. Por otro lado, y al mismo tiempo, el crecimiento del negocio de la higiene ya no es solo una oportunidad para este sector, sino que también se ha convertido en un desafío, pues la profesionalidad, experiencia y rigor en los servicios prestados se examinan con lupa.

Lo que no ha cambiado, ni lo hará nunca, es el objetivo de Rentokil Initial como expertos en higiene: proteger la salud, el bienestar y la seguridad de las personas, que están en el centro de su negocio. La compañía dispone de un amplio abanico de soluciones de higiene para empresas y particulares diseñadas para dar respuesta a los retos de higiene diarios que la sociedad afronta, servicios proporcionados por un completo equipo de técnicos expertos que conocen a la perfección el sector y las necesidades de los clientes. Sin embargo, han querido ir un paso más allá para ser capaces de transmitir la confianza y la tranquilidad necesaria desde todos los estamentos de su negocio. ¿Cómo? A través de Higiene 360, un programa formativo y certificación única en materia de higiene y salud.

¿Qué es Higiene 360?

Higiene 360 es un programa formativo al que tiene acceso el equipo comercial y por el cual, una vez completado, se convierten en expertos certificados en higiene. De esta manera, aseguran la excelencia y las relaciones de confianza con los clientes, que son uno de sus pilares más importantes. Al mismo tiempo, mejoran las auditorías que brindan a cada sector.

A través de cinco módulos y lecciones teóricas y prácticas enseñan a sus técnicos comerciales sobre las bacterias y virus, su ciclo de vida y modo de propagación, el impacto que pueden tener en la salud; o qué soluciones implementar en las instalaciones de sus clientes para minimizar el riesgo de transmisión de enfermedades y mejorar así sus niveles de higiene; entre otros temas. En definitiva, se trata de que los comerciales aprendan a realizar una inspección profesional y un análisis real de la situación de cada cliente para poder, con todas las herramientas y el conocimiento necesario, efectuar las recomendaciones pertinentes que den respuesta a las necesidades encontradas.

Formación especializada en higiene

Mediante esta formación, que consta de una duración de 9 horas lectivas y 3 exámenes -necesitan el 75% de cumplimiento en cada uno- los técnicos comerciales consiguen la certificación que les acredita como expertos en higiene. Previamente, han tenido que superar cinco módulos enfocados en comprender la higiene y los tipos de virus y bacterias más comunes, así como sus efectos, su forma de transmisión y propagación de enfermedades en el aire; además de las soluciones que Rentokil Initial ofrece para minimizar el riesgo de transmisión de bacterias y virus y mejorar los niveles de higiene, y cómo construir una relación de confianza a través de una auditoría objetiva de la situación actual.

Por qué Higiene 360

La preocupación por la higiene por parte de los clientes ha abierto nuevas oportunidades de mercado. Con la salud y el bienestar de las personas por bandera, en Rentokil Initial quieren involucrar a toda su plantilla para que, mediante la mejora de su conocimiento de la higiene, sean capaces de construir relaciones de confianza con los clientes y proporcionar la tranquilidad necesaria al saber que sus instalaciones cuentan con las medidas de higiene adecuadas para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas, cumpliendo siempre con la regulación vigente en materia de higiene.

A través de este curso, Rentokil Initial convierte a su equipo comercial en expertos en higiene para cumplir su misión: proteger a las personas y mejorar sus vidas.

