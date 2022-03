¿Cómo es la nueva colección Geométricos de Petra Revest Spain? Emprendedores de Hoy

El revestimiento de paredes es un implemento estético que, a su vez, ofrece varias ventajas a cualquier edificio, como mejorar y aportar una capa adicional de protección contra factores ambientales, como lluvias, vientos o humedad.

Además, no requiere una mayor inversión en limpieza, mantenimiento o reparación, por lo cual ayuda a reducir los costes de mantenimiento en el edificio.

Petra Revest Spain es una empresa especializada en la fabricación de revestimientos de pisos y paredes, los cuales, además de su alto estándar de calidad, vienen en una gran variedad de diseños, con diferentes formas, texturas y colores, distribuidos en una serie de colecciones entre las cuales destaca la nueva colección Geométricos, cuyos patrones y figuras generan un notable impacto visual.

Diseños geométricos para un revestimiento de calidad Como todas las colecciones de Petra Revest Spain, Geométricos ofrece revestimientos de alta calidad, conformados por piezas únicas elaboradas en diseños tridimensionales, en este caso, basadas en texturas y patrones geométricos. Los diversos juegos de formas que generan estos diseños brindan a las paredes una sensación de volumen y, al mismo tiempo, de movimiento, gracias a la configuración de sus patrones.

Uno de los más llamativos, en este sentido, es el modelo Gaudí, cuyo diseño juega con varias curvaturas e irregularidades, lo cual le da a la pared cierto espesor visual que deja una sensación de movimiento en aquellos que la observan. Un efecto similar se percibe en los revestimientos Anubis y Walk, los cuales también generan una sensación volumen tridimensional, pero con diferentes configuraciones de patrones triangulares.

Otros diseños se caracterizan más por su sobriedad, no generan un volumen visual tan pronunciado, pero ofrecen una textura elegante y sutil, como el revestimiento Nuance. Este brinda una sensación de tranquilidad con el suave pronunciamiento de sus patrones ondulados, o el diseño Orión, cuyos patrones cuadrangulares y su leve efecto de profundidad brindan una apariencia seria y elegante a la fachada de cualquier edificio.

Un producto novedoso y elegante, a la vez que sostenible Los revestimientos de Petra Revest Spain están diseñados para su implementación en una extensa variedad de ambientes, tanto en los exteriores como en el interior de la edificación. Además del alto estándar de calidad, sus revestimientos ofrecen una apariencia tan cómoda como elegante. No obstante, una de las características más novedosas y distintivas de este producto se encuentra en su fabricación sostenible, con métodos ambientalmente responsables.

A diferencia de otros revestimientos en el mercado, los de Petra Revest Spain se fabrican sin ayuda de hornos en el proceso de curado, lo cual representa una significativa reducción en sus emisiones de carbono y brinda mayor eficiencia energética. Esto hace de sus revestimientos una opción ambientalmente responsable que, al mismo tiempo, brinda a sus usuarios todas las ventajas de un revestimiento novedoso, elegante y de alta calidad.



