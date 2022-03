Puntos de recarga para vehículos eléctricos en aparcamientos con más de 20 plazas Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

En España, el uso de coches eléctricos va en ascenso por el hecho de que estos medios de transporte ofrecen muchos beneficios. Una de sus ventajas es que son respetuosos con el medioambiente, dado que no producen emisiones contaminantes como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas.

Por eso, desde hace tiempo, se viene fomentando el uso de este tipo de movilidad. De hecho, el Real Decreto Ley 29/2021 del 21 de diciembre adoptó nuevas medidas con el propósito de activar la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Este tipo de instalaciones las realizan empresas como MontiCell, la cual es especialista en autoconsumo fotovoltaico industrial.

El Real Decreto Ley 29/2021 habla sobre la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos Entre las medidas plasmadas en el Real Decreto Ley 29/2021 destaca una que puntualiza las nuevas obligaciones para los aparcamientos existentes en cuanto a la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Todos aquellos edificios que no sean utilizados para uso residencial privado, bien sea oficinas de trabajo, centros comerciales, deportivos, de entretenimiento, etc., que dispongan de un área de aparcamiento interior o exterior con más de 20 plazas, deben tener antes del 01 de enero del año 2023 las “dotaciones mínimas de infraestructura de vehículos eléctricos”.

Los estacionamientos dependientes, es decir, los que no están adscritos a una edificación y que tengan 20 plazas, deben acogerse al l Real Decreto Ley 29/2021.

Servicio integral para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos La empresa MontiCell, consciente de las exigencias del Real Decreto Ley 29/2021, ofrece un servicio integral para la instalación de puntos de recarga de vehículos en cualquier espacio, bien sea un aparcamiento, centros públicos, zonas industriales, estaciones de servicio, centros sanitarios, colegios, centros comerciales, entre otros.

Los especialistas en autoconsumo fotovoltaico industrial se encargan de todo el proceso para realizar la instalación de los puntos de recarga de coches eléctricos necesarios en su espacio. Primero, su equipo de ingeniería realiza un análisis del espacio y de las necesidades de cada empresa con el fin de elegir el lugar óptimo para la colocación del punto. Una vez realizado esto, se encargan de todo para su instalación y puesta en marcha.

Adicional a todo lo mencionado, cuentan con un equipo de soporte para ofrecer soluciones ante cualquier incidente o imprevisto que pueda surgir cuando el punto de recarga se encuentra ya en funcionamiento.

La localización de puntos de recarga va a depender del espacio y existen múltiples posibilidades para su instalación: incorporado dentro de una marquesina convencional, una fotovoltaica, sobre suelo o incorporado en la pared del edificio.

La empresa trabaja cada proyecto de manera personalizada. Esto resulta positivo, ya que permite incorporar las soluciones más óptimas para cubrir las diferentes necesidades que cada cliente puede demandar.



