El helado de carrot cake, la nueva delicia de IceCake by Roger Carvallo Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Desde su empresa IceCake, en Barcelona, el chef Roger Carvallo ha llenado de frescura y practicidad la presentación de las tartas clásicas al convertirlas en la mejor versión cremosa y fría. El más exquisito bizcocho de zanahoria con frosting de queso crema, capaz de cautivar a millones de paladares en el mundo, ha sido dispuesto por el ejecutor de alta cocina en una tarrina de helado artesanal.

Un auténtico helado casero carrot cake espera a los amantes de la gastronomía dulce de máxima calidad.

Fuente de inspiración: los sabores de siempre Helado de zumo de zanahorias frescas, trocitos de un delicioso bizcocho de zanahoria, el infaltable toque de canela y una suave crema de queso confluyen en la tarrina de helado casero carrot cake para encantar a los comensales. En palabras del chef Carvallo: “IceCake no es una marca, es una visión basada en la filosofía del placer, unas cucharadas de felicidad”.

Egresado de Bellart, Escuela de Cocina y Pastelería de Barcelona, Carvallo ha brillado como profesional al innovar con su talento en especialidades como la chocolatería, con su empresa Kacauett; o las salsas para uso de particulares y restaurantes con el nombre de Kondimentum, y otras iniciativas de alta cocina que el chef ha unido en el Conglomerado Carvallo, una exitosa red culinaria comercial.

Reconocido por sus libros “Cocina Creativa” y “Gust Food”, este artista de la cocina ha creado recientemente la versión helada y cremosa de la tarta de zanahoria, perfecta para traer a la memoria los sabores caseros de la infancia.

La unión de lo dulce y lo refrescante se expresa en un bote de helado para toda la familia. Además de la propuesta de tarta de zanahoria, IceCake también ofrece las versiones lemon pie, cheesecake, tarta sacher, y un original sorbete de chicha morada. La fórmula de Carrot Cake, y de todas las presentaciones, hace que estas cremas tengan una consistencia que seduce por su suavidad.

Proyecto con posibilidades de expansión En la ciudad de Barcelona se ubican los puntos de venta en los que se instala un congelador vertical para los helados, con proyecciones de alcanzar las 20 estaciones de comercialización. La expansión avanza gracias al apoyo de partners tanto nacionales como internacionales.

A través de la página web es posible adquirir los productos. Además, el sector comercial puede solicitar información si quiere participar en el proyecto como distribuidor de estas tartas caseras convertidas en helados.

La amplia trayectoria de Roger Carvallo como chef ejecutivo en algunos de los fogones más cotizados de la capital catalana, avalan la máxima calidad de los productos que concibe, con la intención de hacer que en cada bocado se viva una experiencia única.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.