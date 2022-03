La gran variedad de conservas gourmet de Exquisitoo Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022

El atúnes un tipo de proteína ampliamente conocida y solicitada en las conservas más clásicas. Según el informe de Alimarket “Conservas de Pescado y Marisco”, el atún es el alimento que acumula un 70 % del consumo en España.

Sin embargo, actualmente, el público puede optar por conservas gourmet de diferentes sabores, ofrecidas por tiendas como Exquisitoo. El catálogo de esta tienda online brinda una gran variedad de conservas de la más alta calidad como el caviar y las anchoas. Además de estos productos, posee un catálogo diverso de vinos, embutidos y jamones, platos ideales para una cena, celebración y más.

Beneficios de las conservas gourmet Las conservas son víveres almacenados con una técnica originada en el siglo XVIII en la cocina francesa. En esa época, un chef descubrió que al envasar herméticamente alimentos cocidos aún calientes, en botellas de vidrio y luego taparlos, estos duraban más tiempo. Con los años se crearon otros métodos o tipos de conservas como la salazón, el ahumado, encurtido, adobo, escabeche, confitado, compota y esterilizado. Actualmente, este alimento tiene su versión gourmet y la industria española es líder de dicho producto en Europa. Gracias a la innovación, los usuarios ahora pueden adquirir comida de calidad en pocos minutos.

Además, el avance en las técnicas ha facilitado la elaboración de conservas con otros ingredientes como carnes, quesos y vegetales. La gran ventaja de consumir esto es que, debido al proceso de conservación, los alimentos no pierden sus nutrientes, proteínas, vitaminas, ni minerales. Por lo tanto, su composición es beneficiosa para la salud del consumidor. Las conservas gourmet de empresas como Exquisitoo utilizan productos de alta calidad y materias primas para garantizar resultados de primera.

Exquisitoo: el fabricante de todo tipo de conservas gourmet Las conservas son acompañantes distintivos de la cocina mediterránea debido a su fácil uso. Aunque muchas personas lo relacionan con la comida rápida, en algunas de sus presentaciones se trata de un alimento gourmet. Al respecto, Exquisitoo cuenta con una gran variedad de conservas entre las que destacan las anchoas del cantábrico. Estas se caracterizan por su sabor salado, ideal para comer con ensaladas. Asimismo, los mejillones son tradicionales en Galicia y pueden comerse solos o con otros alimentos. También el consumo de ventresca está extendido en todo el país.

Por otro lado, para las alternativas verdes, vegetarianas o veganas, el público puede adquirir las conservas de espárragos, alcachofas o pimientos.

Finalmente, están las conocidas navajas, almejas y sardinas como opciones clásicas y la compañía ofrece otros productos como el confit de pato, el caviar de erizo, el foie y los berberechos.

Para disfrutar de un alimento gourmet, no es necesario una preparación compleja, basta con elegir la conserva indicada. La empresa Exquisitoo hace envíos a toda la península y son gratuitos en las compras que superen los 80 euros.



