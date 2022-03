Link Soluciones y su apuesta por aumentar el potencial de crecimiento de una empresa Emprendedores de Hoy

La tecnología ha llevado a los negocios a experimentar cambios en todos los ámbitos. Adaptarse a la era digital ha sido uno de los grandes retos que han tenido que afrontar las grandes, medianas y pequeñas compañías, independientemente de la actividad económica en la que se desempeñen.

No obstante, hay algunas que aún no han logrado acoplarse a los cambios de la nueva era y que requieren orientación para saber qué se necesita para activar el potencial de crecimiento de su empresa. Por fortuna, existen compañías como Link Soluciones que cuentan con consultores tecnológicos capacitados para ofrecer asesoría y para ayudar a optimizar los procesos internos y a satisfacer las necesidades de los clientes.

¿Por qué realizar una gestión integral de los procesos empresariales con a3ERP? El software a3ERP se ha convertido en una excelente alternativa para gestionar eficientemente todos los procesos que se realizan en una empresa, así como también para unificar cada una de las áreas de la misma, independientemente del sector en el que se desempeñe, ya que se adapta a todo tipo de actividades económicas, ya sea comercio, venta de servicios, producción, etc.

Desde Link Soluciones aseguran que con este software es posible tener una gestión integral de procesos y una visión global del negocio en cuestión en tiempo real, supervisar detalladamente los procesos productivos y administrativos, automatizar tareas, optimizar recursos y acceder de forma rápida y práctica a toda la información que se necesite.

Hay dos características que hacen que el a3ERP destaque entre los software ERP. En primer lugar, se trata de una herramienta global, es decir, permite atender cada uno de los departamentos o áreas de una compañía, lo que implica un ahorro de dinero en programas de gestión. En segundo lugar, es completamente adaptable y sencillo de utilizar. Específicamente, entre otras características, se integra con Office 365.

Las ventajas de contratar los servicios de Link Soluciones La competencia empresarial cada día aumenta. Es por ello que cada organización debe procurar trabajar eficientemente para perdurar en el tiempo, para obtener los ingresos deseados, para sobresalir y para mantener felices a sus clientes.

Link Soluciones, según sus clientes, es un gran aliado para llevar a un negocio a la transformación digital, acompañándolo en la adaptación de la tecnología para que cada uno de los departamentos sea más productivo, para que los procesos de toma de decisiones sean menos complejos y para detectar nuevas oportunidades. Todo lo mencionado lo hacen posible a través de soluciones líderes en el mercado, cómo el software a3ERP.



