Multiply School, formación para empresas y profesionales con dinámicas efectivas, entretenidas y actualizadas Emprendedores de Hoy

lunes, 28 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Actualmente, según un estudio realizado por el Observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza, la fuerza laboral que están soportando todos los sectores de la economía, está compuesta por personas mayores que en pocos años comenzarán sus procesos de pre-jubilación. Esta es una realidad que hasta hace poco era invisible, pero que a día de hoy afecta seriamente el ecosistema laboral y empresarial español.

Esto implica que las compañías tendrán que invertir esfuerzos en capacitar a sus trabajadores más jóvenes para que adquieran habilidades nuevas, sobre todo porque el estudio también concluyó con que no existen suficientes estudiantes para que puedan reemplazar a las personas que dejen libres sus plazas después de jubilarse. Por ello, es fundamental que las compañías preparen a sus trabajadores en activo para asumir más y nuevas responsabilidades, con miras a mantener el equilibrio productivo, administrativo y/o financiero de todos los sectores económicos.

Multiply School, un centro educativo especializado en formación para empresas y profesionales, ofrece planes de capacitación en diferentes áreas, con los cuales espera hacer frente a esta problemática laboral, utilizando dinámicas efectivas, entretenidas y actualizadas con el fin de apoyar a las empresas en sus procesos de innovación.

Formación en tres áreas para trabajadores activos y profesionales Los programas curriculares que ofrece este centro de formación, están distribuidos en tres ejes temáticos: marketing y ventas; software y tecnología; y equipos y liderazgo. Cada uno de estos ejes está diseñado para capacitar al personal, con el fin de mejorar procesos y aumentar resultados en cualquier área de la compañía. Todos los programas se han elegido y planteado desde una metodología 100 % práctica y aplicable a la realidad de las empresas, por lo que el dinero y esfuerzo invertidos se verán recompensados con un impacto positivo en la productividad y en el índice de número de ventas.

Respaldo de estudiantes y profesionales del medio Los programas educativos se encuentran avalados y respaldados por más de 300 certificaciones a profesionales. Además, también cuentan con alrededor de 60 reseñas positivas con puntuación de 5 estrellas y una calificación de 4.8 puntos sobre 5 en la plataforma Trustpilot. Todos sus docentes son profesionales que han hecho o hacen parte activa del ecosistema empresarial, por lo que los conceptos y ejemplos siempre estarán sustentados desde la realidad y no únicamente desde el ámbito académico.

La calidad y la dinámica en las clases han sido, durante varios años, los sellos de confianza que caracterizan los programas de formación de Multiply School. Por este motivo, el centro educativo invita a todas las empresas a que capaciten a sus trabajadores, en cualquier programa de sus tres ejes temáticos, para que de esta manera puedan seguir su camino de innovación mientras apoyan a sus empleados en su crecimiento profesional.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.