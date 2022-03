La ciencia biomimética como método para proteger el medioambiente, la propuesta de AyDo Agua Emprendedores de Hoy

domingo, 27 de marzo de 2022

Es correcto pensar que el agua es una de las sustancias más saludables y naturales para todo ser vivo.

Sin embargo, no basta con consumir agua embotellada o del grifo, ya que, debido a la enorme cantidad de agentes contaminantes que existen en el mundo, gran parte del agua que llega hasta las personas a través de distintos canales contienen residuos de plástico y microplástico, residuos petroquímicos, pesticidas, fármacos, nitratos, nitritos, fosfatos, fertilizantes y hasta sustancias radiactivas.

Por esta razón, nace el proyecto AyDoAgua, que, basado en la ciencia biomimética del doctor Ayhan Doyuk,ha logrado dar con la solución a un grave problema de envergadura mundial: la contaminación hídrica.

Esta calidad de agua superionizada escanea los contaminantes, rodea los metales pesados rompiendo sus enlaces y los convierte en inocuos e inofensivos.

De esta manera, es posible revertir el estrés oxidativo y, al mismo instante, descontaminar el medioambiente. Y esto se debe gracias a su ciclo de desintoxicación continua, haciendo su bio efecto durante 21 días después de ser vertida en el desagüe.

Cuidar de la salud y restaurar el medioambiente, por AyDoAgua En los últimos años, los altos niveles de contaminación han despertado las alarmas en todos los sectores de la sociedad.

Muestra de ello es el avance en la toma de medidas en la Unión Europea, enfocadas en lograr una sociedad más sostenible y coherente con el medioambiente.

En el caso del agua, es importante tener en cuenta que su intoxicación no solo es provocada por las acciones del hombre, sino también por algunos fenómenos que son imposibles de controlar, como los desastres naturales (huracanes, inundaciones, erupción de volcanes o incendios forestales, por nombrar algunos).

En ese contexto, se hace comprensible la urgencia, con la que hay que proteger el agua para la supervivencia de los seres vivos a lo largo de los años. Porque las personas están compuestas en su mayoría de agua y no pueden sobrevivir ni tres días sin ingerirla e hidratarse.

Cómo aplicar AyDoAgua en la vida cotidiana El agua se aplica para la gran mayoría de las tareas que se desarrollan a lo largo de la rutina diaria, como la higiene personal, el aseo de los espacios, el cuidado de las plantas o, entre otras, la preparación de comida.

Consciente de ello, Edith Almeyda en AyDoAgua comparte una amplia línea de productos ecofriendlyque pueden cubrir cada una de estas actividades y cada uno de ellos con propiedades descontaminantes, regeneradoras y saludables. Con una amplia gama de productos premiados y muchos de ellos con currículum desde 1989, con valores efectivos y demostrados en solucionar grandes problemas mundiales de manera rápida, efectiva y biomimética.

Al acelerar los mismos procesos que hace la naturaleza en descontaminar, restableciendo el equilibrio en el medioambiente y aportando nueva salud a los seres vivos.

Por ejemplo, varios de sus productos disponibles en envases de un litro son capaces de descontaminar 20.000 litros de agua tóxica, después de su aplicación al ser volcado por el desagüe. Además, cuentan con certificaciones de normativa mundial en Desarrollo Sostenible (ODS).

De esta manera, AyDoAgua en AyDo World Projects ha recurrido a los avances más ecoinnovadores de la ciencia, para revertir uno de los problemas más preocupantes para la sociedad del siglo XXI: recuperar la calidad del agua a nivel físico y energético, como revertir la contaminación del medioambiente.



