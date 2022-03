FILIN LOVE, la música de alta vibración que ayuda a elevarse por encima de todos los desafíos que se presentan en esta actualidad mundial

En los últimos años, las crisis políticas, económicas, sociales y sanitarias se han acentuado de una forma muy importante en el mundo, afectando tanto física como emocionalmente a la población.

Ante esto, la reconocida artista internacional Virginia Bright trabaja en su nuevo proyecto FILIN LOVE, música de alta vibración cuya finalidad es contribuir a la transformación de las personas así como de sus emociones, elevando el nivel vibracional a un plano superior más consciente para poder hacer mejor frente a los desafíos que se imponen en la sociedad actual.

Además de emprender en su consultoría y la gestión de marcas con su agencia digital CozUare, Virginia Bright ha destacado en el ámbito musical con una nominación a Los Ángeles Music Awards como mejor cantante pop femenina por su trabajo “I´m back for more (Remix)”. Como artista, la caracteriza su alternativa musical siempre apoyada en sus raíces africanas y españolas y FILIN LOVE no iba a ser menos, asegura que ayudará a las personas a alejar sus males bailando y cantando la letra de sus melodías.

FILIN LOVE Riholé: la propuesta musical de Virginia Bright Si bien Virginia Bright es reconocida en el ámbito internacional como una emprendedora en la industria del entretenimiento, PR y marketing, sus dotes artísticos han destacado siempre a lo largo de su trayectoria.

Es por esta razón que hoy en día se encuentra trabajando en su nuevo proyecto musical, que asegura no solo tendrá buena música sino también, mucha energía positiva, mucho “FILIN”, sentimiento y mucha alma, un aspecto que destaca como indispensable en la actualidad.

Combinando la música popular africana influenciada por la colaboración estelar del gran Diblo Dibala y la afrocubanía (música afro cubana) de la mano de Randolph Chacón, quien fue miembro del conocido grupo La Charanga Habanera por el que se le nominó al Latin Grammy en dos ocasiones y ahora en su nueva etapa es productor musical y está al mando de Ocean Music Productions desde Italia con su socio Abdel conocido como Piano de Oro, estos se suman al FILIN LOVE de Virginia Bright. La artista llega así de arropada con una seductora propuesta que invita a las personas a bailar y animarse y así olvidarse de sus males.

En este novedoso proyecto, la intérprete se inspira en el arquetipo de las Diosas Poderosas, un guiño al empoderamiento “en femenino”. Por ello, contempla realizar tres entregas de su nueva propuesta, arrancando con la primera pieza “FILIN LOVE Riholé”, inspirada en la Diosa del Mar Jemonjä (Yemayá). Considerada la más poderosa de las Diosas, Yemayá representa el origen de la vida, así como también la fertilidad y purificación.

El amor, la medicina del siglo XXI Impactada por la situación de calle en la que malviven cientos de personas y que la mayoría de estos son jóvenes con un futuro incierto, Bright ha enfocado sus esfuerzos en desarrollar acciones de cooperación y facilitar hasta su acompañamiento desde su conocido “Movimiento cozUare- Eres Tú” desde su ONG.

A través de un programa que denominó “A tu Diosa Poderosa”, durante 100 días se prestó a un intenso proceso de crecimiento personal donde no solo ella, sino 11 mujeres se sumaron a formar parte de este proceso. De esta manera, Virginia Bright contribuyó en el crecimiento personal de estas 11 mujeres, que después ellas a su vez se pusieron al servicio de intentar mejorar la vida de la población en condiciones vulnerables.

Esto ocurrió a su regreso de Hollywood, donde estaba residiendo y justo tres meses antes de la llegada de la pandemia, aspecto que Virginia Bright considera como “una señal” que le ayudó a tomar condiciones físicas y emocionales para afrontar este incierto escenario.

Desde entonces, la artista y emprendedora ha continuado con la búsqueda de herramientas que, basadas en el amor, sumen en su propósito de acompañar, facilitar y transformar la realidad de cientos de individuos en situaciones extremadamente desafiantes.

“Considero que si las personas desarrollamos la habilidad de poder vivir más y mejor desde nuestro corazón, cultivando la compasión hacia nosotros mismos primero para los demás con todo nuestro amor, no habría espacios televisivos para hablar de tanta guerra, desgracia, ni dolor, dado que nuestro foco estaría en una dirección que promoviese más armonía y mucho más amor. Aprendí hace tiempo que allí donde pones tu foco crece, puesto que el amor es la mayor frecuencia que hay… el amor vibra a 528hz. ¿Por qué no probamos a focalizarnos más en el amor y a ver qué pasa?”, finalizó.