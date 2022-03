Los beneficios del mantenimiento web WordPress Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 14:30 h (CET)

Una página es una parte esencial de cualquier negocio que obtenga ingresos a través del medio online, como es el caso de los e-commerce.

Por este motivo, se hace imprescindible mantener un correcto funcionamiento de la página web, ya sea una tienda online o simplemente el lugar donde la marca se comunica con sus potenciales clientes.

Contratando un buen servicio de mantenimiento web WordPress, cualquier negocio tiene la garantía de que su sitio web funciona en las mejores condiciones y su rendimiento es óptimo, para que los usuarios que lo visitan tengan la mejor experiencia posible.

¿Por qué es clave tener un buen mantenimiento WordPress? Actualizaciones La actualización de una página web de WordPress conlleva diversas tareas, como actualizar los temas, complementos o plugins y el núcleo o core de WordPress.

Aunque puede hacerse de dos formas, manual o automáticamente, es recomendable supervisar manualmente el proceso de actualización, ya que podría resultar peligroso actualizar la versión sin esperar a confirmar que funciona correctamente.

Copias de seguridad Una manera de asegurar la información que contiene el sitio web y mitigar cualquier riesgo de pérdida por parte del proveedor de alojamiento, es haciendo una copia de seguridad con regularidad. Esta copia ha de hacerse fuera del servidor, independientemente de que este haga las suyas de manera automática. De esta manera, cualquier contratiempo que provoque un error fatal puede solucionarse de manera sencilla, restableciendo la última copia reciente del sitio web.

Control de velocidad Otro aspecto que influye en el funcionamiento óptimo del sitio web es la velocidad de carga. El servicio de mantenimiento podría incluir el análisis de la página web para garantizar que la velocidad de carga sea la mejor posible, y detectar cualquier error. Con un buen mantenimiento, no solo mejora la velocidad, sino que además lo hace la precisión de la base de datos, acelerando todos los procesos.

Seguridad de la web En la actualidad, existen multitud de vulnerabilidades que afectan a la seguridad de la web, y que pueden ocasionar problemas irreparables. Diariamente se llevan a cabo miles de ataques de piratas informáticos a multitud de sitios web, con diferentes fines. Los riesgos se reducen cuando se aplican ciertas medidas de control y monitoreo del sitio web, como hacer análisis diarios para comprobar que no tenga vulnerabilidades.

Monitorización del servidor El monitoreo del servidor consiste en verificar que funcione correctamente e identificar fallos, si los hubiera, para subsanarlos. Esta tarea, que rara vez se realiza por parte de los administradores de los sitios web, es necesaria para eliminar posibles errores técnicos que provocan un mal funcionamiento.

Soporte técnico Por último, el servicio de mantenimiento suele incluir la atención personalizada cuando surgen dudas o problemas sobre el funcionamiento de WordPress.

Contar con el soporte profesional de un experto en la materia da mucha tranquilidad ante cualquier situación que puede complicar la gestión del sitio web. En cualquier caso, es bueno que el profesional haga reportes de manera periódica para informar de las acciones realizadas.

En definitiva, llevar el mantenimiento de la página web es clave para ofrecer una excelente experiencia a los usuarios que la visitan y es la mejor manera de asegurar que funciona de manera óptima.

Sin embargo, el mantenimiento web implica la realización de diversas acciones que consumen tiempo y requieren conocimientos avanzados sobre WordPress y programación.

Por tanto, es conveniente contratar el servicio profesional de mantenimiento WordPress a un experto, para no poner en riesgo el buen funcionamiento del negocio.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Juegos de mesa educativos infantiles Lúdilo para aprender jugando Los beneficios del mantenimiento web WordPress Cambio de hábitos, la clave para perder peso, con Beatriz Ocaña ¿Por qué es importante trabajar en una silla ergonómica?, por 6mejores.top Los beneficios de las mejores calderas de condensación Saunier Duval