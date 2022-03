La Ruta de la Luz se solidariza con Ucrania Comunicae

viernes, 25 de marzo de 2022, 17:27 h (CET) Ya ha entregado gafas de sol a niños y niñas con cáncer y a sus familias, que han viajado a España gracias a la labor de Fundación Aladina, y dará preferencia en sus proyectos nacionales a la revisión visual y posterior entrega de gafas de manera gratuita a los refugiados que huyen de la guerra procedentes de aquel país La Fundación Cione Ruta de la Luz pone a disposición de los refugiados ucranianos su organización, para “también desde el punto de vista de la salud visual, apoyarles en todo lo que esté en nuestra mano”, señala Ismael García Paya, presidente de la Fundación Cione Ruta de la Luz.

Así, la entidad ha contactado con Fundación Aladina, que trabaja fundamentalmente con niños y niñas con cáncer, y que ha traído ya a España a los primeros de estos pequeños enfermos. La Fundación de Cione consultó a los responsables de Aladina por sus necesidades visuales y, de acuerdo con sus requerimientos, en primer lugar, se entregaron gafas de sol para los niños y sus familias, puesto que la gran mayoría presentan problemas de fotofobia.

Además, la Ruta de la Luz ha alertado a todas las ONGs y fundaciones con las que trabaja en España que atenderá de manera preferente la salud visual de todos los refugiados que lleguen a España desde Ucrania. “Ponemos a su disposición ópticas y talleres solidarios de nuestra organización para que quienes se han visto obligados a abandonar su país por el horror de la guerra, al menos, vean un poco mejor su estancia en otro amigo y hermano”, termina Ismael García Payá.

Igualmente, la Fundación Cione Ruta de la Luz invita a cualesquiera otras entidades que estén trabajando con refugiados ucranianos a que se pongan en contacto si estas personas necesitan corrección visual. https://fundacionrutadelaluz.es/

Tras instaurarse previamente como proyecto Ruta de la Luz, realizando tres expediciones a Mauritania en los años 1995, 1997 y 2000 y contando con un gran equipo de ópticos y oftalmólogos que realizaron un total de más de 9.000 revisiones y se entregaron 7.362 gafas graduadas, la Fundación Cione Ruta de la Luz se constituye legalmente en septiembre del año 2000.

Con la intención de exportar el trabajo de un grupo de ópticos hacia países en vías de desarrollo, la Fundación centra su campo de acción en la realización de expediciones con personal y material óptico a comunidades en riesgo de exclusión con imposibilidad de realizarse un examen visual exhaustivo ya sea por motivos económicos y/o de localización geográfica. Además, tratando de cerrar el círculo de intervención, la Fundación, desde sus inicios y a todo aquel que se le haya prescrito, ha entregado y entrega gafas graduadas adaptadas nuevas y de manera totalmente gratuita para los beneficiarios y beneficiarias.

En mayo de 2015 y teniendo como objetivo luchar contra la instaurada crisis económica por la que miles de familias se han quedado sin hogar y no pueden cubrir sus necesidades básicas, la Fundación, junto con Vision For Life de Essilor, crea el proyeto Ver para Crecer.

Este proyecto tiene como objetivo revisar visualmente a personas en riesgo de exclusión dentro del territorio español con la realización de campañas donde, apoyando a una organización local y montando una óptica itinerante en sus instalaciones, revisa a colectivos vulnerables, teniendo especial cuidado en menores.

Desde sus inicios, la Fundación está presente en más de 25 países y ha realizado más de 50.500 revisiones y entregado 18.000 gafas graduadas gratuitas en todo el mundo.

