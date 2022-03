Ivan Oller, un joven emprendedor que ayuda a facturar grandes cifras a comercios digitales Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 13:49 h (CET)

Hoy en día, tanto la transformación tecnológica como el surgimiento de la pandemia han catapultado las cifras de crecimiento del comercio electrónico en todo el mundo. Statista Digital Market Outlook, consultora líder en datos de consumo, ha estudiado que, en España, las cifras del e-commerce subieron un 17 % en 2021, lo que posicionó al país como uno de los mayores 15 mercados digitales del mundo.

En este contexto, el consultor Iván Oller, también especialista en publicidad digital, encabezó y continúa dirigiendo distintos proyectos de comercio online que le permiten lograr una facturación de 7 cifras al año. Además, en la actualidad, ofrece apoyo a distintos emprendedores que buscan mejorar su presencia online y brinda formaciones sobre e-commerce. Algunos de sus alumnos ya consiguieron facturaciones de más de 1.000 € al día o 100.000 € al mes.

Cómo facturar más de 100.000 € al mes con una tienda digital de moda Entre sus múltiples actividades, Iván Oller se dedica a la publicación de contenido en los distintos canales que posee en las redes sociales. Recientemente, dedicó un vídeo en YouTube a explicar a sus seguidores cómo consiguió facturar más de 100.000 € en un mes mediante una tienda de moda orientada al mercado chileno.

Lo primero que comenta el especialista es que detectó que Chile es un mercado con potencial, que todavía no está muy explotado y en el que la publicidad digital es barata. Eligió el área de la moda porque son productos fáciles de vender y montó una tienda nicho, es decir un negocio de e-commerce orientado a un público específico.

De manera muy didáctica, Iván Oller muestra en el vídeo las métricas de las ventas de su tienda y comenta cuáles fueron sus aciertos y también sus fallos. La tienda funciona según el sistema de dropshipping, con el cual el comercio digital funciona como un intermediario entre el productor y sus clientes.Es un método conveniente para emprendedores porque requiere baja inversión. La clave para que este tipo de negocios funcione es la inversión en publicidad digital y el uso de distintas aplicaciones de marketing. En el vídeo, se puede apreciar como Iván Ollier comenta de qué manera ha empleado herramientas como Debutify, Feed for Google Shopping y Google Ads Convertion Tracking, entre otras.

Los servicios que ofrece Iván Oller Como especialista en e-commerce, influencer y consultor, Iván Oller ofrece formaciones presenciales u online para que cualquier persona pueda comenzar a crear sus proyectos de comercio digital. Además, ofrece asesorías personalizadas para quienes ya tienen montado un negocio en web y buscan escalarlo.

Por medio de los servicios de Iván Oller, es posible adentrarse en el mundo en expansión del comercio digital y comenzar a facturar en poco tiempo.



