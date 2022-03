Desarrollo de software a medida de la mano de Ibermedia Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 13:34 h (CET)

En la actualidad, para que una empresa pueda automatizar sus procesos internos es necesario apoyarse en diferentes tipos de software que le permitan mejorar su eficiencia, calidad, gestión y el funcionamiento del negocio en todos sus aspectos.

En ese sentido, Ibermedia se ha ido consolidando como uno de los mejores proveedores de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, especialistas en desarrollo de software a medida, que se encarga de dar respuesta a las empresas que requieran soporte en el ámbito de la informática y las telecomunicaciones para mejorar su funcionamiento y, por ende, su rentabilidad.

El software debe adaptarse a las necesidades del negocio Existen diversos tipos de software para cada necesidad de la empresa, como sistemas operativos que dan soporte al funcionamiento de otros softwares, de gestión ofimática, Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP), Gestión de Relaciones con el Cliente (CRM), entre otros; y con el avance de la tecnología, estos se han ido perfeccionando para dar soluciones a situaciones que puedan limitar las funciones propias de cada área del negocio. En la actualidad, las empresas se han ido apoyando en estos softwares verticales, pero el problema de su implementación es que están diseñados para ofrecer soluciones genéricas a una infinidad de empresas, por lo tanto, no se adaptan a la naturaleza del negocio y a sus funciones propias, lo que entorpece, en ocasiones, el correcto funcionamiento y el alcance de los objetivos de cada organización. Para poder diferenciarse de la competencia es importante contar con el apoyo de un software que esté adaptado a los procesos internos de la empresa, con características específicas que permitan obtener recursos adicionales para incrementar la calidad de los productos o servicios que se ofrecen.

La importancia de un software a medida Con un software a medida se habilita una serie de elementos que permiten atender las necesidades específicas de cada negocio,con sistemas para la ejecución de una serie de funciones en cualquier área de la organización. Para su elección, debe realizarse un análisis de los requerimientos y las funcionalidades de la organización, que sea fácil e intuitivo de utilizar, hacer la elección de una tecnología que permita nuevas integraciones tecnológicas, conocer los costes de la adaptación, considerar la calidad del producto final y hacer la elección de un desarrollador eficiente. Ibermedia es una empresa que cuenta con una experiencia de más de 20 años desarrollando software cloud a medida, razón por la que se ha convertido en una de las más reconocidas en el país gracias al know how y calidad que está avalada por las múltiples empresas que confían con ellos.



