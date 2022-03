Relintre, la agencia especializada en marketing ecuestre Emprendedores de Hoy

Un universo donde el binomio del hombre y el caballo produce una serie de prácticas que pueden considerarse un arte es el mundo ecuestre. Este arte consiste en conectar adecuadamente con el animal, llegando a un perfecto entendimiento entre ambas partes hasta convertirse en una única pieza. En consecuencia, ha transcendido culturas y superado el paso del tiempo.

Las disciplinas ecuestres requieren un conocimiento especial que se consigue cuando es una actividad que apasiona y que toca las fibras internas de la persona. Solo así se pueden encontrar los argumentos para mostrarla al mundo a través de historias y contenidos que muevan a quienes los reciben e internalizan.

¿Qué es el marketing ecuestre? El mundo ecuestre es tan particular que para promoverlo en todas sus dimensiones quien hace la estrategia debe estar totalmente identificado con él. No se trata de promocionar un producto o un servicio más, sino de un estilo de vida que ha estado profundamente ligado a la humanidad. Eso es lo que vende el equipo de profesionales que conforman la agencia Relintre.

Esta es una agencia gallega especializada y dedicada al mundo ecuestre. Precisamente por eso, han acuñado la expresión ‘marketing ecuestre‘, que para este equipo significa la unión de dos pasiones: el mundo ecuestre y el marketing. Relintre se involucra en proyectos donde pueden hablar y promover una actividad con la que el equipo se identifica.

Esta empresa nace de la inquietud de un grupo de personas que siempre ha tenido la necesidad de compartir al mundo la emoción del mundo equino. Según lo relatan en su propia página, quieren dar a conocer a la gente lo que implica el entorno del caballo. Su aspiración es que el resto de las personas puedan compartir esa pasión.

Servicios diseñados en función del mundo ecuestre Para el equipo que trabaja en Relintre, uno de los elementos diferenciadores que tiene la agencia es que son especialistas en caballos. Por eso, conocen todas y cada una de las formas para promover cualquier empresa de este ámbito. Tienen el criterio que les da el conocimiento para determinar la mejor alternativa de hacerlo.

Uno de sus servicios más destacados es el diseño web. La elaboración de páginas para negocios relacionados con el mundo del caballo requiere, no solo del dominio de la tecnología, sino también ser consciente de todos los elementos que pueden ser útiles para que el sitio se pueda asociar inmediatamente con el ámbito ecuestre. A esto se le suman estrategias de posicionamiento, diseño de imagen corporativa y manejo de redes sociales.

Relintre afirma poseer la ventaja de saber crear vínculos con la audiencia utilizando su mismo idioma. Saben qué información es importante divulgar en las plataformas y el tipo de branding que se le puede ofrecer a la marca. Servicios como campañas publicitarias, desarrollo de marca personal y campañas de inbound marketing también forman parte de su oferta.



