Presentando la colección de revestimientos de Petra Revest Spain

viernes, 25 de marzo de 2022, 12:55 h (CET)

Los revestimientos de hormigón son una de las tendencias actuales en las construcciones modernas. Se trata de un material muy versátil que ofrece muchas ventajas, distintos usos y varias posibilidades de decoración.

La empresa Petra Revest Spain, especializada en la fabricación artesanal de revestimientos de hormigón de alta calidad para pisos y paredes, ofrece una colección llamada “Hormigón Visto”.

Petra Revest Spain y su colección “Hormigón Visto” Es un producto en bruto y todos sus aspectos se crean intencionalmente para darle un aspecto industrial. Una característica original de este revestimiento es la presentación de diferentes tonalidades entre algunas piezas. Al igual que la superficie, los botones/orificios de la pieza tienen un acabado rústico, marcado por imperfecciones que buscan asemejar las características de un hormigón visto realizado en obra.

En la actualidad, el uso de revestimientos de hormigón está de moda dentro del ámbito de la decoración. Existen diferentes acabados que permiten adaptar el piso o las paredes de un lugar a su estilo y decoración. En este contexto, Petra Revest Spain ofrece modelos que imitan la madera, diseños geométricos, acabados que imitan al óxido y otros al mármol, revestimientos filtrados que dejan pasar la luz, etc.

Sin embargo, una tendencia que está pisando fuerte actualmente son los acabados de la gama “Hormigón Visto”. Este se suele utilizar para las paredes de construcciones modernas, siendo el protagonista de la edificación. Se puede seleccionar en acabados lisos o acabados directos. Estos diseños dan un aire sofisticado y elegante a la vez que moderno e informal.

Petra Revest Spain cuenta con dos tipos de revestimiento en esta colección. El modelo “Tablas“tiene la virtud de transformar cualquier tipo de ambiente en un espacio moderno con un acabado de alta calidad.

En el mismo sentido, el diseño “Trafitto” resulta ideal para dar un aire industrial y contemporáneo a distintas estancias. El modelo Trafitto está disponible en distintas medidas, para ajustarse mejor a las necesidades de cada cliente.

Ventajas de utilizar revestimientos de hormigón para paredes y pisos Además de ser un acabado atractivo, el hormigón tiene la ventaja de requerir muy poco mantenimiento. No se deteriora con el paso de los años y es muy fácil conservarlo limpio.

Los revestimientos de hormigón también son muy duraderos y conllevan una rápida instalación, siempre y cuando se realice por profesionales, como los de Petra Revest Spain.

Sin lugar a dudas, utilizar los acabados de “Hormigón Visto” de Petra Revest Spain es una manera de dar un toque actual y minimalista a las construcciones modernas.



