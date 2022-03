TransPerfect supera en 2021 por primera vez la barrera de los 1.000 millones de dólares de facturación

La multinacional estadounidense crece un 31% en su 29º año consecutivo de crecimiento y se convierte en el primer proveedor de servicios lingüísticos en sobrepasar el billón de dólares de ingresos anuales. Con cerca de 350 incorporaciones en Barcelona, la compañía sigue apostando por España como eje estratégico en el ámbito europeo TransPerfect, la multinacional líder en servicios lingüísticos y soluciones tecnológicas para negocios globales, ha anunciado unos ingresos anuales de 1.100 millones de dólares (970 millones de euros). Este dato representa un crecimiento del 31% respecto al 2020 y marca el 29º año consecutivo de crecimiento en la facturación de la compañía desde su fundación en 1992. En el último trimestre, las ventas totales crecieron un 33% respecto al mismo periodo de 2020, añadiendo más de 73 millones de euros en ingresos directos.

El grupo global de TransPerfect incluye más de 30 compañías individuales que trabajan tanto de forma independiente como colaborativa para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos y metas globales de negocio. El aumento de 231 millones de euros absolutos ha sido fruto de una combinación de crecimiento orgánico y transacciones estratégicas completadas en 2021. Entre estas transacciones se incluye Semantix, el líder de mercado de servicios lingüísticos en los países nórdicos; Webcertain, un proveedor especializado en marketing digital y servicios de publicidad a escala global; Skilltelligence, que optimiza y personaliza los datos para los sistemas de inteligencia artificial de los clientes; y LMK Clinical Research, que expande los servicios de TMF (Trial Master File) y la oferta de formación de TransPerfect Life Sciences.

La estrategia de TransPerfect de proveer soluciones de alcance global, pero de trato local sigue siendo el impulso del negocio. La combinación de transacciones estratégicas y aperturas de nuevas oficinas ha expandido la presencia local de TransPerfect en doce nuevas ciudades, incluyendo Estambul, Delhi, York y siete nuevas localizaciones en los países nórdicos. Esta creciente presencia local mejora significativamente la capacidad de la compañía para proporcionar un servicio personalizado a los clientes.

La compra de los productos de tecnología de TransPerfect y los servicios asociados continúa siendo un conductor substancial del crecimiento. En 2021, más de 500 nuevos clientes acudieron a las soluciones de GlobalLink de TransPerfect para obtener ayuda en la gestión de contenidos multilingües e iniciativas digitales.

2021 también fue un año de crecimiento para las soluciones de traducción automática neural de TransPerfect impulsadas por la IA. Los ingresos totales aumentaron un 38%, lo que supone un impulso al desarrollo de la mejor tecnología para acortar el plazo de lanzamiento y reducir los costes de traducción.

Fieles a la misión y los valores de TransPerfect, la filantropía ha seguido siendo fundamental en 2021. La compañía y sus empleados han colaborado para proveer donaciones significativas y contribuciones a Girls Who Code, The V Foundation for Cancer Research, CFES Brilliant Pathways, CLEAR Global, Athlete Ally, Bottom Line, AFANOC, Toys for Tots y otras causas y asociaciones.

El presidente y CEO de TransPerfect, Phil Shawe, ha declarado: “Estamos muy orgullosos de ser la primera compañía de nuestro sector en alcanzar la meta del billón de dólares en facturación anual. Aunque seguimos centrándonos más en la satisfacción del cliente que en el tamaño, el crecimiento de los ingresos indica que nuestros servicios y tecnología añaden cada vez más y más valor a los negocios de nuestros clientes.”

Cerca de 350 nuevas incorporaciones en Barcelona

La multinacional estadounidense tiene ubicada en Barcelona la oficina con más empleados de la compañía en todo el mundo, desde donde dan servicio a toda la región europea. La incorporación de 350 nuevos trabajadores consolida la apuesta de TransPerfect por España, donde crece un 25% y consolida su apuesta por el país como eje estratégico para la compañía.