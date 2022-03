¿Cómo prepararse para las oposiciones a la Guardia Civil?, por CENTRO DE ESTUDIOS MADRID Comunicae

viernes, 25 de marzo de 2022, 13:44 h (CET) ¿Qué escuela elegir para estudiar las pruebas de acceso a la Guardia Civil? El examen de ingreso a la Guardia Civil requiere una preparación constante y dedicada. Por lo tanto, se recomienda buscar la ayuda de una academia que cuente con profesores especializados en programas de competición y pruebas de aptitud física Las academias especializadas en este tipo de oposiciones tienen profesores para guiar en todo el proceso de aprendizaje y también en la práctica. Los profesores dominan todo tipo de pruebas, por lo que, a la hora de los exámenes, se asegurarán de que no haya errores, para que se superen las distintas pruebas de aptitud, así como las pruebas de test psicotécnicos y de conocimientos con facilidad.

Centros de estudios Madrid, son expertos formadores y pueden aclarar cualquier información relativa a estas oposiciones y facilitar asesoramiento totalmente gratuito.

Contenido de la Oposición Guardia Civil

La academia oposiciones de Guardia Civil tienen requisitos generales y específicos, como la altura. El proceso de selección incluye diferentes tipos de ejercicios, entre los que se encuentran la corrección ortográfica, las preguntas de conocimientos, las preguntas de idiomas extranjeros, las pruebas psicotécnicas y los ejercicios físicos. Un puesto en la Benemérita significa la máxima seguridad laboral e importantes beneficios salariales.

Ser miembro de la Guardia Civil es un signo de valor y determinación para todos los ciudadanos. Para ser miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado hay que sentir pasión por lo que se hace y superar la prueba de oposiciones de la Guardia Civil.

Es importante tener en cuenta que para presentarse a estas pruebas y convertirse en miembro de la Guardia Civil, hay que cumplir primero con varios requisitos académicos y físicos.

A continuación, se detallan estos requisitos:

Requisitos de las oposiciones a la Guardia Civil

Para presentarse a las oposiciones de la Guardia Civil hay que cumplir los siguientes requisitos:

Ciudadanía española.

No estar privado de los derechos civiles.

Acreditar buena conducta.

No tener antecedentes penales.

No debe haber sido destituido por un órgano administrativo mediante un procedimiento disciplinario y no debe haber sido inhabilitado de forma permanente para el ejercicio de las funciones oficiales.

Compromiso de llevar arma y comprometerse a utilizarla en las circunstancias adecuadas.

Poseer las aptitudes psicofísicas recogidas en la Orden correspondiente, por la que se aprueban las normas del procedimiento de selección para el ingreso en centros de formación para su incorporación a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil.

Estar en posesión o en condiciones de obtener, al menos, el título de educación secundaria o su equivalente (segundo bachillerato, FP I y Certificado de Técnico Auxiliar) y o superior en la fecha de inicio de la primera fase de la oposición. También se puede acceder a estos estudios si se acredita haber superado la prueba de acceso prevista en el artículo correspondiendo a Educación, que se refiere al acceso a la Formación Profesional.

Estar en posesión de un permiso de conducir de clase B o superior, o poder obtenerlo en el plazo de presentación de solicitudes.

Requisito de edad: los solicitantes deben tener al menos 18 años de edad en el año en el que deben presentar la solicitud. También es necesario que el solicitante no tenga o no haya cumplido 41 años en el mismo año en que se presenta la solicitud.

Requisitos de altura: Las mujeres deben medir al menos 1,55 cm. Para los hombres, la altura mínima es de 1,60 cm.

No debe haber tatuajes que contengan expresiones o imágenes que atenten contra los valores constitucionales, la autoridad o la virtud militar. Requisitos de los tatuajes para la Guardia Civil

En cuanto a los tatuajes, no deben tener un impacto negativo en el uniforme. También están prohibidos los tatuajes que perjudiquen la disciplina o la imagen de la Guardia Civil, o que reflejen motivos obscenos o de discriminación inflamatoria, racial, étnica o religiosa.

Hay que recordar que tampoco están permitidos los tatuajes de argollas, espigas, inserciones, heridas autoinfligidas o tatuajes similares, que puedan ser visibles en los distintos tipos de uniformes utilizados habitualmente por la Guardia Civil.

Hay que saber que en la situación relativa al tema de los tatuajes puede cambiar en el futuro. Se ha presentado un proyecto de ley para hacer más permisiva la prohibición de los tatuajes.

¿Cuál es la mejor opción para preparar las oposiciones?

¿Por qué preparar el examen de acceso a la Guardia Civil?

Lograr pertenecer en las Fuerzas de Seguridad de la Guardia Civil es un compromiso diario para los ciudadanos. Los puestos de servicio de la Guardia Civil tienen una importancia constante para la sociedad.

Ser miembro de la Guardia Civil significa garantizar la protección de todos los ciudadanos en el libre ejercicio de los derechos y libertades. La importante misión de proteger la seguridad del país y de los habitantes se ve recompensada con un atractivo salario y beneficios de promoción.

Sin embargo, para obtener esta plaza hay que superar una serie de pruebas y, por tanto, hay que estar debidamente preparado, tanto en lo que respecta al temario de la oposición como al reconocimiento médico.

Estas pruebas se describen a continuación y se espera que resulten útiles:

Exámenes de acceso oposiciones a la Guardia Civil

Para ser miembro de la Guardia Civil hay que superar las siguientes pruebas y ejercicios, a continuación, se explican más detalladamente para una mejor comprensión:

Ortografía

Se deberá realizar un ejercicio de ortografía, que se evaluará como apto/no apto. Hay que tener mucho cuidado en la prueba, ya que 11 o más faltas de ortografía le descalifican para la selección.

Prueba de conocimientos En esta prueba, hay que responder a 100 preguntas basadas en temas técnicos, científicos, sociales, culturales y jurídicos.

Prueba de lengua extranjera De nuevo, se trata de una prueba de inglés de 20 preguntas.

Prueba psicotécnica La prueba incluye una evaluación del rendimiento académico y laboral y los requisitos correspondientes. La prueba consta de los siguientes elementos:

Aptitudes intelectuales: Test inteligencia y pruebas específicas.

Test inteligencia y pruebas específicas. Rasgos de personalidad: Pruebas de personalidad, actitudes y motivación.

Pruebas de personalidad, actitudes y motivación. Pruebas de capacidad física Se ofrecen diversos ejercicios y pruebas de aptitud física. Los ejercicios incluyen:

Ejercicios de velocidad.

Ejercicios de resistencia muscular.

Pruebas de estiramiento de la parte superior del cuerpo.

Ejercicios de natación. Otras pruebas para las oposiciones de la Guardia Civil

Entrevistas personales : Entrevistas y pruebas para comparar y ampliar el perfil profesional del candidato.

: Entrevistas y pruebas para comparar y ampliar el perfil profesional del candidato. Exámenes médicos: se aplica la lista de exámenes médicos que puedan suponer exclusiones. ¿Qué se obtiene si se aprueba la prueba final de acceso a la Guardia Civil?

Una vez que se aprueben los exámenes y se incorpore a la Guardia Civil, se recibirán los siguientes beneficios:

Máxima seguridad laboral.

Un salario mensual fijo, que puede incrementarse en función de su colocación.

12 mensualidades y pagas extraordinarias

Los horarios varían según el destino.

Vacaciones reglamentarias anuales.

Aumento salarial de alrededor del 5% en función de la antigüedad, además del IPC.

Oportunidad de promoción dentro del cuerpo. Plazas reservadas a partir del primer año de formación.

Posibles excedencias.

Vivienda gratuita (Casa Cuartel). Salario en la administración pública

A la hora de plantearse cómo preparar las oposiciones a la Guardia Civil, una de las principales cuestiones es cuánto se va a ganar como miembro de la Guardia Civil.

En primer lugar, hay que aclarar que no todos los miembros de la Guardia Civil reciben el mismo salario. Como todos los funcionarios, los sueldos de la Guardia Civil se componen de un sueldo base y una serie de pagos adicionales. Estos complementos dependen principalmente del lugar de destino, antigüedad, festivos y en función de la especialidad a la que se pertenece.

