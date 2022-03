La importancia actual del curso de liderazgo remoto ofrecido por Valuexperience Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 12:26 h (CET)

El líder de una empresa o negocio debe estar preparado para afrontar cualquier situación. Es importante porque el mundo es muy cambiante y no se puede predecir qué pasará en el futuro y cómo esos cambios pueden afectar al mercado, las relaciones o el comercio.

Por esta razón, Valuexperience ofrece un curso de liderazgo para la era digital, que prepara a los responsables para gestionar equipos que trabajen en presencial o remoto y sean capaces de mantener e incrementar su ventaja competitiva en un entorno de cambios acelerados como es el actual.

Líderes 4.0 La pandemia ha obligado a muchas empresas y particulares a hacer uso del mundo digital para trabajar. En este contexto, Valuexperience ofrece un Programa de Liderazgo 4.0 para potenciar las capacidades adaptativas de sus clientes y crear un líder que pueda guiar a su equipo ante cualquier situación o cambio. Por ello, este curso, cuya tutora es Cintia Lescano, es 100% online.

Lescano es la CEO de Valuexperience y una empresaria y emprendedora con más de 20 años de experiencia en la gestión del capital humano. Por lo tanto, está capacitada para ayudar a los equipos de pequeñas, medianas y grandes empresas a adaptarse a los cambios de un nuevo mercado. También mejora el desempeño de cualquier negocio al crear un personal más colaborativo, el cual también sea capaz de ofrecer soluciones innovadoras.

El objetivo del Programa de Liderazgo 4.0 Las empresas y negocios no están sujetos a una condición de por vida en la cual siempre obtendrán los mismos resultados. En ocasiones, una compañía puede estar en auge y, de pronto, puede producirse algún cambio en el mercado, las relaciones o el mundo que afecte considerablemente a su modelo negocio.

Para sobrepasar dichas situaciones, las compañías deben capacitar a su equipo con el curso de Programa de Liderazgo 4.0 de Valuexperience. Está pensado para crear líderes que puedan adaptarse a cualquier cambio. Asimismo, les prepara para que puedan ofrecer óptimas soluciones, ideas innovadoras y sean capaces de ayudar a sus compañeros cuando la empresa se encuentre en un estado de alarma. Esto es crucial si una empresa desea avanzar y perdurar en el tiempo, ya que la resolución de problemas en el futuro será mucho más sencilla y rápida de realizar.

Valuexperience y su CEO, Cintia Lescano, está formando a sus clientes en el liderazgo remoto y otras habilidades para adaptarse a los nuevos cambios y paradigmas por venir. Su experiencia en la gestión del capital humano y su reputación como marca ha logrado que muchos líderes confíen en este curso.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.