EVlink Smart Wallbox: La estación de carga EVlink para una carga inteligente

Schneider Electric cuenta con soluciones punteras dentro de su gama EVlink para la recarga del vehículo eléctrico, que destacan tanto en prestaciones como en diseño, escalabilidad y versatilidad, y ofrecen un valor añadido al cliente, con múltiples opciones de configuración para el control, mantenimiento y visualización de estado en remoto La gama EVlink de Schneider Electric, con más de 125.000 puntos de recarga en todo el mundo, incluye soluciones personalizadas para parkings públicos, semi públicos y privados. Schneider Electric ha desarrollado una oferta completa de cargadores inteligentes, como EVlink Smart Wallbox y EVlink Parking, que pueden integrarse a los diferentes softwares de control de edificios, y ofrecen seguridad, conectividad, acceso mediante RFID, captura de datos y análisis de la información. También incluyen servicios de consultoría para ayudar a los clientes a elaborar estrategias, planificar, diseñar, instalar y mantener sistemas inteligentes de carga para el vehículo eléctrico.

Ideal para estacionamientos públicos o privados, flotas de VE corporativos y de apartamentos, EVLink Smart Wallbox ofrece la medición de la energía y la conectividad necesarias para garantizar la autenticación del usuario, generar informes y facturación, asignar costes a usuarios individuales y realizar el mantenimiento en remoto.

Aplicaciones

Aparcamientos públicos o privados. Para los operadores de puntos de carga que buscan una solución de uso compartido rentable que ofrezca autenticación de usuario, seguimiento de costos, informes de impuestos y facturación.



Flotas corporativas VE. Para gerentes de flotas corporativas y arrendatarios de automóviles que buscan una solución de alto tiempo de actividad que ofrece informes (en el trabajo) y asignación de costos para un reembolso fácil de los gastos (en las casas de los empleados).



Complejos de apartamentos. Para los administradores de propiedades y residentes que buscan una solución con administración de energía y capacidades de asignación de costos para una facturación individual fácil.

Ventajas

EVlink Smart Wallbox de Schneider Electric es robusto y fácil de usar, siendo Plug&Play. Cuenta con un botón de Parada / reinicio opcional y un indicador luminoso de estado de carga. Permite el mantenimiento en remoto y la gestión de sesiones de carga y carga de activos, y proporcionando los registros de carga, y la gestión de acceso a usuarios.

También permite una gestión energética, gracias a su capacidad para interactuar con la administración de energía local o basada en la nube. Se adapta de forma ininterrumpida a la potencia de carga entregada a la fuente de alimentación disponible, y permite la carga en las horas en las que la energía es más económica.

Amplia elección

EVlink Smart Wallbox de Schneider Electric cuenta con una alta potencia de carga nominal con capacidad de reducción para cumplir con la potencia requerida, mientras se anticipa las necesidades futuras de mayor potencia para mayores capacidades de batería.

El acceso puede ser gratuito, con bloqueo con llave de seguridad, o autenticación de usuario.

Características técnicas

-Corriente de carga máxima ajustable de 8 A a 32 A, en 1-Ph (hasta 7,4 kW) o 3-Ph (hasta 22 kW)

-Conectividad de toma de corriente VE: T2 con o sin obturador, o cable incluido con conector T1 o T2

-Longitud del cable adjunto: 4,5 m.

-Llave de bloqueo o lector de tarjetas RFID.

-Capacidad de gestión de la energía: carga diferida, pausa de carga y limitación de la corriente de carga



Conexión a la nube

- Módem -GPRS

-Conexión Ethernet o Wi-Fi

-OCPP 1.5, 1.6



Características mecánicas y medioambientales

-Protección contra sustancias liquidas: IP55 o IP54

-Protección de impacto: IK10.

-Temperatura de funcionamiento: de -30° C a + 50° C.

-Temperatura de almacenamiento: de -40° C a 80° C