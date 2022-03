Soluciones para movilidad eléctrica de Schneider Electric: EVlink Wallbox Comunicae

viernes, 25 de marzo de 2022, 13:11 h (CET) EVlink Wallbox es la solución de carga para vehículos eléctricos de Schneider Electric para uso en interiores y exteriores, en el hogar y en los parkings de empresas de uso privado. Los postes de carga están especialmente diseñados para soportar varias horas de uso a diario en todo tipo de condiciones climáticas. Adecuado para uso en el exterior IP54, su instalación es compatible con les estándares eléctricos y cuenta con un cuidado diseño Aplicaciones

Las estaciones de carga EVLink Wallbox se pueden instalar en el hogar (vivienda individual o parkings comunitarios), así como en parkings privados y semipúblicos (aparcamientos cubiertos, aparcamientos públicos corporativos, hoteles, etc.)

Ventajas para el electricista

EVlink Wallbox de Schneider Electric permite una fácil y rápida instalación y cableado en menos de 30 min, por un instalador, sin necesidad de puesta en marcha; además de un fácil mantenimiento, ya que proporciona información de solución de problemas a través de indicaciones luminosas.

Ventajas para el usuario final

EVlink Wallbox de Schneider Electric integra un enchufe y una carga simple, es a prueba de choques y a cualquier tipo de clima y cuenta con un diseño minimalista y cuidado.



Control de Carga

Gracias a su sistema Plug&Play, EVlink Wallbox de Schneider Electric sólo se debe conectar el vehículo a la estación de carga, para que la carga comence sin una acción específica. Se puede detener y reiniciar fácilmente usando el botón de Stop/Start.

La potencia de carga puede ser limitada por cualquier dispositivo de gestión de la energía siempre que este dispositivo sea capaz de cerrar un contacto libre de potencial conectado a la EVlink Wallbox.



Características técnicas:

· Corriente de carga *: 16 A (3,7 kW a 230V), 32 A monofásico (7,4 kW a 230 V)

· Tomas: Con cable de conexión (4 m) con conector T1 o T2. Sin cable con conector T3

· Montaje en pared

· Dimensiones: Alto 480 mm x Ancho 330 mm x Profundo D170 mm

· Peso 6,4 kg (con cable incluido) : 4,8 kg (sin cable incluido)

· Temperatura de funcionamiento -30 ° C a +50 ° C

· Adaptada para el exterior: IP 54 y resistentes a los rayos UV,

· IK 10

· Certificados: Premio Verde y Eco Passport

Sobre Schneider Electric

En Schneider Electric, creen que el acceso a la energía y a lo digital es un derecho humano básico. Capacitan a todos para aprovechar al máximo su energía y recursos, asegurando que Life Is On esté en todas partes, para todos, en todo momento.

Brindan soluciones digitales de energía y automatización pensadas para la eficiencia y la sostenibilidad. Combinan tecnologías energéticas líderes en el mundo, automatización en tiempo real, software y servicios en soluciones integradas para hogares, edificios, centros de datos, infraestructura e industrias.

Están comprometidos con dar rienda suelta a las infinitas posibilidades de una comunidad abierta, global e innovadora que sienta pasión por sus propósitos inclusivos y de empoderamiento.

www.se.com/es/es/

