Coffee Out, la solución para darle una segunda vida a las cápsulas de café

viernes, 25 de marzo de 2022, 10:35 h (CET)

El acto del reciclaje no es una moda que se haya creado en los nuevos tiempos, sino una normativa global que se impulsa a favor de la defensa del medioambiente y el uso adecuado de los recursos naturales. Los ciudadanos son cada vez más conscientes de cómo de importante es el reciclaje, por lo que Coffee Out se lanza al mercado con soluciones integrales dirigidas a tratar de solucionar dicha problemática.

Esta iniciativa ofrece una solución al reciclaje de las cápsulas de café de aluminio con un utensilio doméstico que sirve para vaciar y reciclar dichos elementos, separando el café de la cápsula que ha sido usada.

Aumenta a nivel global la consciencia del reciclaje de forma significativa En todo el planeta, las campañas medioambientales han virado la atención mediática y gubernamental al desafío ecológico inminente. Tan solo en España, se ha duplicado el reciclaje de plásticos domésticos en diez años, lo que ubica al país por encima del Reino Unido o Suiza. Sin embargo, todavía se necesitan muchos esfuerzos, ya que la tasa de reciclado municipal en 2021 se situó en un 35 %, muy por debajo del 50 % planteado por la Comisión Europea y de la media de la Unión Europea, que está en el 48 %.

El gobierno de España aprobó el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, que busca ser una herramienta para la reconstrucción verde del país, por lo que ve necesario “construir un país menos vulnerable, más seguro y resiliente a los impactos y riesgos del cambio climático”. Dicha consigna no es exclusiva de esta zona, ya que muchas de las naciones más poderosas del mundo han solidificado estrategias encaminadas a realizar acciones efectivas en apoyo del conservacionismo. El sector privado y la sociedad civil son también garantes de la eficacia y cumplimiento de los compromisos pactados, por lo que metodologías de impacto, como las implementadas por Coffee Out, son oportunas.

Coffee Out, la solución efectiva para reciclar aluminio y darle un nuevo uso al café Coffee Out es compatible con las cápsulas de café de aluminio de diversos tipos, por lo que es una provechosa manera de reciclar desde la cotidianidad.

Con esta metodología se ahorra tiempo y se cuida el planeta, a la vez que se educa a los menores de casa de una forma entretenida. Para implementar Coffee Out, solo hay que colocar la cápsula, prensarla y efectuar el reciclaje. El producto está hecho de plástico 100 % reciclado y tiene 14 cm de alto y 6.1 cm de ancho, por lo que se adapta fácilmente a la estética de cada cocina.

Gracias a esta dinámica es posible reciclar el aluminio, realizar manualidades con él e, incluso, darle un segundo uso al café o usarlo de abono. Se trata de una empresa que sigue las pautas de la economía circular: reducir, reutilizar, reparar y reciclar con productos de vanguardia.



