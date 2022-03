Tres de los cuatro hoteles de Seaside Collection entre los mejores 100 del mundo Comunicae

viernes, 25 de marzo de 2022, 12:35 h (CET) El turoperador TUI, en base al criterio de huéspedes de los diversos mercados en los que opera como son los clientes de Alemania, y los procedentes de Austria, Suiza, países nórdicos, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica y Francia, unificó el año pasado sus diferentes premios concentrándolos en este nuevo galardón a nivel global. Este galardón posiciona a los hoteles de Seaside Collection en Gran Canaria entre los 100 mejores del mundo Los cuatro hoteles de Seaside Collection en las Islas Canarias han sido galardonados. El Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, hotel 5 estrellas Gran Lujo y miembro de “The Leading Hotels of the World”, Seaside Palm Beach*****, hotel emblemático y miembro de “Design Hotels” y Seaside Sandy Beach**** en Gran Canaria están entre los 100 mejores hoteles del mundo de este TTOO, por lo que han recibido el premio TUI Global Hotel Awards 2022.

Estos premios representan también una distinción para aquellos hoteles de Seaside Collection que orientan su filosofía empresarial hacia una gestión hotelera ecológica responsable y comprometida activamente con la reducción de la huella ecológica y contribución a la práctica de un turismo sostenible.

Con esta distinción, el mayor turoperador europeo, TUI, reconoce un año más la labor y el esfuerzo que los hoteles Seaside Grand Hotel Residencia*****GL, situado en Maspalomas y miembro de “The Leading Hotels of the World”, Seaside Palm Beach*****, hotel emblemático y miembro de “Design Hotels” y Seaside Sandy Beach**** en Gran Canaria y el hotel Seaside Los Jameos Playa**** en Lanzarote desempeñan año tras año.

Seaside Collection, es una empresa familiar, y con este nuevo reconocimiento, sus hoteles vuelven a destacar entre los visitantes a las islas por su exclusividad, calidad, gastronomía y excelente servicio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.