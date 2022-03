Los sueldos tecnológicos siguen creciendo, según guía especializada Comunicae

viernes, 25 de marzo de 2022, 09:43 h (CET) La consultora Selecta Digital publica su Guía Salarial con detalles sobre la remuneración de los perfiles tecnológicos. Sube la remuneración de puestos especializados en datos, devops, arquitectos cloud y programadores full stack, consecuencia del creciente desequilibrio entre oferta y demanda Selecta Digital, consultora de selección especializada en perfiles tecnológicos y digitales, publica su Guía Salarial 2022 donde incluye rangos salariales de los perfiles del sector TIC.

Esta guía investiga la realidad del mercado laboral TIC en nuestro país incluyendo rangos salariales y posición en relación a los años de experiencia. De ella se desprende que perfiles de infraestructuras y datos como arquitecto de datos, con una remuneración media de 55.000€, y perfiles de desarrollo web como desarrollador full stack, con una remuneración media de 34.000€, han experimentado subidas considerables.

Selecta Digital divide las posiciones según cuatro especialidades: perfiles de marketing digital, de desarrollo, de infraestructura y de datos. En cada una de estas divisiones incluye posición y rango salarial. Asimismo, elabora un ránking de los perfiles mejor pagados. Para conocer al detalle los perfiles y salarios solicita la Guía Salarial de Selecta Digital.

La consultora de selección IT, señala en el estudio cómo la pandemia del coronavirus ha marcado un antes y un después en el mercado laboral. En la actualidad, todos los sectores necesitan perfiles tecnológicos y digitales, que son los que más se demandando. Paradójicamente, como se indica en la guía, existe una carencia de estos perfiles IT y un desequilibrio, cada vez más visible, entre la oferta y la demanda, puesto que ésta es muy alta en relación a los candidatos disponibles. Un desequilibrio que sigue aumentando, especialmente, en desarrollo web, movilidad, Devops, gestión de datos (big data) e Inteligencia Artificial. En consecuencia, existe mucha competencia por la adquisición de este talento especializado, cuyos procesos de selección son muy competitivos.

Debido a estos desequilibrios, los salarios son ya elevados y con tendencia al alza. Los procesos de selección son cada vez más complicados, por lo que las empresas están cada vez más demandando los servicios de empresas especializadas como Selecta Digital.

Sobre Selecta Digital

Selecta Digital es una consultora de reclutamiento especializada en perfiles tecnológicos y digitales. Ha gestionado con éxito más de 500 procesos de selección para diferentes clientes, tanto en España como internacionalmente. Sus consultores están especializados por tecnologías y perfiles. Cuenta con presencia en Galicia, Aragón y Madrid –su sede central está en Paseo de la Castellana 143, al lado de la Plaza de Cuzco.

Visitar en https://selectaselecciontalento.com/digital/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.