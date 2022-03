CozUare abre una nueva era en el escenario de la música urbana española y latina con el afrolatón urbano Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 10:00 h (CET)

Es bien sabido que la música popular africana ha sido una de las músicas que más ha influenciado a todas las músicas del mundo. El mundo entero ha integrado estos sonidos africanos que todo el mundo ha hecho suyos, sonidos de géneros diversos con una gran variedad de estilos con identidad propia y que conforman la popularidad de la música africana llena de una historia muy rica y diversa.

En la actualidad, la música pop (popular) africana está no solo de moda, sino en auge. Si por algo es reconocida la empresa CozUare Digital Agency, es por su habilidad de innovar y marcar tendencia, y es también sabido que además de ofrecer sus servicios digitales de consultoría, PR, comunicación y producción de contenidos, su fuerte reside en la creación de nuevos proyectos, entre los que cabe destacar la producción de contenido de audio musical.

La visión que engloba este nuevo proyecto es el lanzamiento del “afrolatón”, un concepto que busca fortalecer el género de la música popular africana en su fusión con los sonidos españoles, latinos para el mercado en español y así poder rescatar algunos géneros africanos que han quedado algo diluidos como por ejemplo el género del soukous para honrar así a los músicos legendarios que iniciaron este y otros géneros musicales en diversos países de África, desde el Congo, Nigeria, Sudáfrica, etc., conformando estilos que cuentan con una gran riqueza en su contenido.

CozUare Digital Agency apuesta por la producción de contenido musical para la transformación humanitaria, con música de alta vibración, aportando al crecimiento de la música popular africana con su afrobeat Uno de los servicios que ofrece la agencia CozUare Digital Agency es la producción de contenido musical. La reconocida artista española Virginia Bright, fundadora de la empresa, está completando la que será su ópera prima musical, un trabajo que se ha ido desarrollando y evolucionado en el tiempo, nutriéndose y fortaleciéndose de todos los contratiempos encontrados en el camino, inaugurando su nueva etapa y con ello el relanzamiento de su carrera musical después de años de pandemia donde el sector del entretenimiento ha sido uno de los más damnificados. Con Virginia Buika – Virginia Bright y su nueva producción musical a través de su agencia digital CozUare nace una nueva era en la industria de la música española y latina con su FILIN LOVE Riholé, nuevo concepto de sentir la música, siempre al servicio de la humanidad, que tanta falta hace y más en los tiempos que corren a nivel mundial. Como todos sus proyectos, el “afrolatón” es un ejemplo de la importancia de perseverar para alcanzar los objetivos.

La música afrobeat tiene su centro fuerte de influencia en Nigeria, por ello, artistas y agrupaciones musicales procedentes de esta región como Davido, P-Square, Wizkid, Mr. May D o Bracket han alcanzado un gran reconocimiento en su trayectoria profesional a nivel internacional. Desde sus inicios musicales, en el 2002 en Londres, Virginia transmitía esta visión musical a través de su “Buika Productions”, que se escuchó en sus directos en el prestigioso Club de Jazz Ronnie Scott´s o hasta en el mismo Brixton Academy en Londres. Hoy, Virginia Buika – Virginia Bright está completando su álbum con la participación de leyendas de la música africana, como el legendario Diblo Dibala, Fistón Lusambo, Mvula Mandondo o de la música latina como el mismo Randolph Chacón.

CozUare Digital Agency espera ser el centro de operaciones para esta producción musical que promete dejar huella con su impacto positivo en la industria. La visión de la artista proyecta transformarse en una idea, un concepto real de alcance mundial, y donde a través de los mensajes de sus canciones y esa fusión musical se aporte un bien a cada persona que lo oiga. El lema de la artista es: “Eres lo que oyes o somos lo que oímos… Oye amor… FILIN LOVE”.

La colaboración con importantes músicos y también productores asegura beneficios para el desarrollo en coproducción del proyecto FILIN LOVE Riholé La presente colaboración en coproducción con Ocean Music Productions, con sede en Italia, la productora del reconocido bajista Randolph Chacón, para Virginia es una fuente de inspiración y reconexión por su afrocubanía, un aporte que suma para el desarrollo del álbum musical FILIN LOVE Riholé. Randolph Chacón, con una larga trayectoria musical, cuenta con varias nominaciones a los Latin Grammy, gracias a su trabajo con la Charanga Habanera, una de las agrupaciones cubanas más veteranas y de gran repercusión internacional.

Las expectativas son prometedoras y se espera un sonido fusión de alta vibración en cada una de las canciones. Para CozUare Digital Agency, impulsar este álbum dentro de su concepto “afrolatón” es una oportunidad más para honrar y devolver el valor a la música popular africana y contribuir para que sean cada vez más personas las que disfruten y reconozcan la gran variedad de géneros, con sus distintos matices. Desde la internacionalización del afrobeat, otros géneros como el soukous, la rumba africana, el afropop o el zouk cuentan con intérpretes que marcan un antes y un después en el mundo de la música, y la sociedad ya fue testigo de ello en la SuperBowl del 2020, con la música del legendario Diblo Dibala, quien forma parte de un gran grupo de talentosos que ya se han ganado la simpatía de muchas personas.

Como una forma de contribuir al reconocimiento del éxito de los géneros musicales de la música popular que se derivan del continente africano, la productora CozUare Digital Agency pone en marcha la producción musical del proyecto FILIN LOVE Riholé con su “afrolatón”. Siendo Virginia Bright la principal impulsora, los amantes de la música podrán disfrutar de un álbum que recoge a varios de los mejores artistas que más influencian la música del momento.



