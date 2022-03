¿Cuáles son los beneficios del consumo de naranjas frescas? Sabor a Naranjas Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 09:18 h (CET)

Dentro del cóctel de productos vegetales no deben faltar los cítricos, ya que proporcionan una serie de elementos indispensables para la salud de todos. El consumo diario de frutas es un hábito recomendado por todos los médicos y nutricionistas del mundo, debido a los distintos beneficios que aportan al organismo.

El más emblemático de las frutas cítricas sin duda alguna es la naranja. Su consumo diario supone una fuente de vitamina C, la cual ha ganado todavía más relevancia en el contexto pandémico por sus propiedades para reforzar el sistema inmunitario. Por este motivo, comprar naranjas onlinese ha convertido en una tendencia.

¿Por qué consumir naranjas frescas? Sabor a Naranjas es una tienda online que se dedica de manera exclusiva a la comercialización de frutas frescas sin intermediarios y con entrega a domicilio. A pesar de lo moderno que es el modelo de este negocio, lo cierto es que se trata de una compañía que comenzó hace unos 50 años. Marifé Cid Caiceo, actual propietaria de la compañía, explica que el conocimiento y la experiencia se ha ido cultivando desde que su padre, don Rafael Cid Urban fundó este emprendimiento.

La abundante vitamina C de las naranjas recién cosechadas interviene en la formación del colágeno, que es una sustancia antienvejecimiento. También beneficia la producción de glóbulos rojos y aporta nutrientes para fortalecer los huesos y dientes. Esta vitamina también es positiva para la absorción del hierro y aporta protección contra las infecciones.

Si son más frescas, disponen de más propiedades Marifé Cid Caiceo destaca la importancia de que las naranjas sean totalmente frescas para poder aprovechar mejor sus propiedades nutricionales. Mientras estén menos procesadas y sean realmente recién cosechadas aportarán mayores nutrientes al organismo. Justamente por eso han mantenido este principio en su negocio.

Sabor a Naranjas vende sus frutas directamente desde el campo hasta el lugar donde lo solicite el comprador. No son manufacturadas ni sometidas a procesos químicos para acelerar su madurez o incrementar su coloración característica. Las naranjas son cosechadas únicamente cuando el cliente ha hecho la solicitud y en menos de 24 horas ya tiene el pedido en su casa.

Como son productores con campos propios en la Comarca de la Vega Alta de Sevilla, los precios de sus naranjas frescas no sufren los recargos de los intermediarios. Además, al ser recogidas en su punto óptimo de maduración, el cliente no debe esperar para poder consumirlas. De esta forma, gracias a Sabor a Naranjas, los consumidores pueden disfrutar de todo el sabor y todos los beneficios que ofrece la fruta fresca de una forma cómoda y económica.



