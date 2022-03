Overtel acerca de la importancia del software adecuado a la hora de digitalizar una fábrica Emprendedores de Hoy

Para digitalizar una fábrica, los software que se utilizan no son todos iguales, pues depende del sector que los utilice. Lo mejor es contar con un software personalizado y no realizar adaptaciones que, a la final, suponen costes ocultos que pueden afectar a la economía corporativa y, a su vez, a la operación de un programa.

Con 25 años de trayectoria, Overtel Technology Systems dedica su labor a respaldar proyectos empresariales que requieren una transformación digital en España. A través del sistema INEXION MES, Manufacturing Execution System, aumenta la productividad en las fábricas e implementa una industria inteligente.

Comenzar la digitalización de una fábrica Para comenzar el proceso de automatización de una fábrica, es necesario utilizar un software completo que se adapte con facilidad a las necesidades de cada empresa. Este proceso de digitalización en las empresas se debe iniciar con una estrategia que permita crear una relación sólida entre los empleados y directivos de una organización con la tecnología. Para Overtel, esta automatización corporativa se puede empezar en dos entornos diferentes: el entorno operativo, donde se efectúan tareas de manufactura que facilitan el trabajo de los operarios, y el entorno de información, que se centra en la explotación de datos que son generados en el ámbito productivo. En este entorno es donde se habla de los software de gestión MES, Manufacturing Execution System, y SCADA, dos programas de Overtel que juegan un papel fundamental en la digitalización institucional, ya que facilitan la obtención de información en tiempo real y la visualización del comportamiento de la empresa en el mercado.

Importancia de la tecnología industrial 4.0 para Overtel La cuarta revolución industrial que se vive en el mundo no es ajena a los procesos de digitalización que Overtel implementa en las fábricas. El objetivo de la implantación de tecnologías innovadoras en las industrias de hoy es interconectar todas las áreas de una empresa para dar lugar a la automatización de los procesos de fabricación y crear una organización más eficiente. Por ejemplo, la automatización industrial permite el uso de las tecnologías en procesos manufactureros, aparatos, dispositivos o máquinas que ya no requieren de tantas intervenciones humanas y que, por medio del sistema MES de Overtel, se pueden controlar o monitorear. Además, mediante la automatización, se puede aplicar el Internet Industrial de las Cosas o IIoT, un sistema con sensores, instrumentos y otros dispositivos interconectados que se aplican a la fabricación para mejorar la eficiencia en los procesos industriales. Estos y muchos otros beneficios virtuales ofrece Overtel a las fábricas que deciden comenzar una transformación digital que les genere una mayor productividad y los acerque más a sus clientes.



