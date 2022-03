¿Qué se puede ver en la provincia de Castellón? Emprendedores de Hoy

En la provincia de Castellón, se pueden visitar muchos sitios turísticos y emblemáticos no solo por su belleza y ubicación, sino también por su historia, importancia cultural y variedad de actividades a realizar. En esta zona del norte de la Comunidad de Valencia, hay destinos turísticos como Castellón, Peñíscola, Morella, Alcocéber, Benicasim, Vinaroz, Burriana y Oropesa, los cuales cada vez reciben más visitantes tanto nacionales como internacionales.

Los interesados en saber qué ver en la provincia de Castellón se encontrarán con lugares extraordinarios en plena península ibérica, a través de estrategias como Castellón Virtual.

Esta hace posible recibir toda la información en relación con el turismo en esta provincia. Por lo cual, se puede acceder con gran facilidad a la realización de actividades, concretar alojamiento, elegir restaurantes, conocer fechas de festivales que tengan lugar allí y saber qué hacer y qué ver en Castellón.

Lugares imprescindibles que ver en Castellón Entre la gran cantidad de sitios de interés existentes en Castellón para apreciar y disfrutar, se encuentran lugares y monumentos, como la concatedral Santa María Castellón, el parque del Pinar, el mercadillo de Castellón, la ermita de la Magdalena, la basílica de Mare de Déu del Lledó y el parque Ribalta. Así como el Museo de Arte Contemporáneo de Castellón, la playa del Gurugú, la playa Serradal, la playa El Pinar, el desierto de las Palmas, el Fadrí, el Museo de Bellas Artes, el Planetario y el Ayuntamiento de Castellón. Saliendo de la ciudad capital, también hay lugares recomendados como castillos, mercados, museos, playas e incluso, parajes de singular belleza.

Entre las playas más conocidas de Castellón, están Benicasim, Burriana, Oropesa del Mar, Vinaroz, Peñíscola y Benicarló, mientras que en el turismo de interior resaltan municipios como San Mateo, Morella y Segorbe. Además, hay balnearios imprescindibles como Catí y Benasal.

Peñíscola, en el norte de la provincia, es la tercera localidad más visitada de toda la Comunidad Valenciana y es conocida como la ciudad en el mar por su particular forma.

Turismo en Castellón, una de las provincias españolas con mayor potencial en este sector La provincia de Castellón se encuentra en el este de España, tiene más de medio millón de habitantes, 135 municipios y un tamaño en superficie de 6.612 kilómetros cuadrados. Su capital es la ciudad de Castellón, tiene salida al Mar Mediterráneo y cuenta con un amplio y largo litoral de 120 km que es reconocido dentro y fuera de España como la Costa del Azahar.

Por su ubicación privilegiada, Castellón cuenta con una geografía bien definida que mezcla el mar con la alta montaña a poca distancia.Por lo cual,es popular el turismo de sol y playa, complementado con el turismo de casas rurales y pueblos en medio de la montaña. Su gastronomía también es una de las más reconocidas del país y su oferta cultural está en constante expansión.

A través de plataformas como Castellón Virtual, es posible preparar una gran visita a esta provincia, teniendo en cuenta itinerarios y todos los sitios que se desea conocer. Debido a su enfoque integral, también se pueden elegir hoteles y restaurantes de preferencia para que la estadía sea confortable.



