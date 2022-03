Hoteles con spa para regalar a los clientes y conseguir que no se vayan con la competencia de la mano de BonoIncentivo Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

En las concreciones de negocios, las personas tienden a tener una visión más abierta y positiva cuando mantienen la mente y el cuerpo en estado de relax. Con la intención de fidelizar a consumidores y partners comerciales, la empresa BonoIncentivo tiene a disposición premios de hoteles con spa para regalar a los clientes de empresas y otras opciones de viajes. Gracias a los profesionales de este negocio, el inversionista solo deberá entregar el regalo y recibir los beneficios que este aporta a sus acciones de marketing.

Bono Spa, relax para ganar clientes y estimular las ventas Entre las diversas categorías de regalo que dispone la empresa, se destaca el Bono Spa, un pack completo para que los clientes disfruten de un circuito termal en spas de toda España. El objetivo de esta opción es otorgar a los clientes una experiencia de desconexión y descanso que les haga sentirse agradecidos por el detalle y, por ende, ganados a preferir una marca o producto determinado. Igualmente, la concreción de negocios puede ser más favorecedora cuando existe este tipo de obsequios de por medio.

El Bono Spa puede ser entregado mediante concursos en redes sociales, entrega directa a los clientes más fieles, y otras vías. Las mejores acciones para la entrega de los regalos serán estudiadas por los asesores de BonoIncentivo con las empresas emisoras.

Hospedaje en sitios con balnearios, sesiones relajantes y circuitos termales forman parte de esta oferta válida por seis meses, para una persona. Otra variante de este obsequio es el Bono Relax, con dos noches de hotel para dos personas y desayunos incluidos, en lugares con balnearios. La satisfacción traerá agradecimiento y la mejor disposición en caso de algún cliente indeciso en cerrar un negocio.

Enamorar a consumidores o aliados El objetivo de incentivar la fidelización de la cartera de clientes o consolidar buenas relaciones con proveedores y aliados, también puede ser alcanzado con planes como vuelos en España, Europa y el Norte de África; noches de hotel en el país, en Portugal o Andorra; packs de viaje a 24 destinos de Europa; estancias en apartamentos o casas y hoteles rurales y un sinfín de posibilidades que BonoIncentivo adaptará a la naturaleza de cada uno de sus clientes.

Los interesados en ofrecer estos regalos inolvidables deben contactar a la empresa al ingresar a la página web o por vía telefónica. Las empresas patrocinantes no tendrán que preocuparse por reservas, itinerarios, ni cualquier otro detalles, ya que los expertos de BonoIncentivo harán realidad la estrategia para que su contratador solo tenga que entregar los premios. Captar más clientes y fidelizar a los actuales con regalos de viaje es una estrategia económica e impactante en las emociones de los clientes que generará productividad y ganancias a cualquier empresa o negocio.



