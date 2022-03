FBR Fotografía y Vídeo apuesta por el storytelling como método de éxito en el videomarketing Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Para conectar a una marca con sus clientes, una buena historia puede ser la clave. Esta es la premisa de la que parte el storytelling, el método más eficaz para que el videomarketing tenga éxito. Así lo entiende Fernando Beat del Río, fundador de la compañía FBR Fotografía y Vídeo y productor de estrategias audiovisuales para empresas.

De esta manera, el arte de contar historias refuerza a las marcas que logran empatizar con sus clientes consolidados o potenciales. Para conseguirlo, el contenido en formato de vídeo debe ir más allá de las explicaciones sobre lo que produce u ofrece una empresa. El objetivo es emocionar, crear vínculos y lazos de identidad con la audiencia y en esta capacidad, reside el valor agregado del storytelling.

Algunos consejos de FBR Fotografía y Vídeo para elaborar buenas piezas de vídeo con storytelling En primer lugar, la historia que se cuenta en el contenido audiovisual debe guardar relación con el producto y es necesario que sea coherente con la marca que la difunde. Esto es importante para no confundir ni defraudar a la audiencia. La percepción de los espectadores sobre los valores de quien firma el vídeo debe ser clara y sin fisuras.

En el mismo sentido, es fundamental que haya un objetivo definido. A veces, resulta una buena idea contar una historia personal, ya sea del fundador de la empresa o de otra persona de relevancia en la historia de la compañía.

También es posible confeccionar un relato anónimo, aunque siempre es más probable que la audiencia se identifique con personajes. Estos deben ser vulnerables y tener algún defecto, como lo son las personas en la vida real. Esta característica le agrega credibilidad al relato.

En cuanto a la estructura, el relato debe contener un planteamiento, un nudo y un desenlace. Ahora bien, los contenidos orientados a reforzar el marketing de una empresa deben contar con un final agradable o feliz.

Distintos tipos de storytelling El formato audiovisual permite múltiples variantes. Una de las opciones más populares es recurrir a la historia de la marca, de la empresa o de una persona. Dentro de esta forma están las leyendas y las historias de superación personal. El propósito aquí es reflejar valores, para lo que no hace falta hablar del producto directamente.

Otra posibilidad es contar la historia de un héroe cotidiano, o sea una persona vulnerable, imperfecta y con debilidades que, de alguna manera, sale adelante. En estos casos es importante que la marca esté presente y sea recordada.

Por último, es posible recurrir a sentimientos universales. Por ejemplo, son muchas las marcas deportivas que apuntan al deseo de superación personal, la perseverancia y el esfuerzo.

Una de las mejores maneras de aprender más sobre storytelling es a través del libro ‘Grabar es para siempre’ escrito por Fernando Beat del Río y que se encuentra disponible en el sitio web de FBR Fotografía y Vídeo.



