Los Juzgados de Bilbao, de los más rápidos en tramitación de divorcios express de mutuo acuerdo

viernes, 25 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

Un divorcio express es una de las mejores maneras de transitar un momento crítico como puede ser una separación. Se trata de una solución amistosa para el conflicto familiar. Esto ahorra sufrimientos y también recursos a las partes involucradas.

Según la experiencia de un despacho de renombre como Abogados Cebrián, los juzgados de Bilbao son de los más rápidos y eficientes de España en materia de divorcios de mutuo acuerdo. Abogados Cebrián está conformado por un grupo de profesionales que pregona la solución de conflictos familiares de forma amistosa. Un divorcio express en Bilbao, al igual que en cualquier otro partido judicial, siempre es mejor a un proceso contencioso.

Cómo lograr un divorcio express Hay personas que ante el trajín que supone una ruptura de pareja se dejan llevar por el drama y dificultan el proceso de divorcio. En tales casos, la actuación de los abogados es relevante para llegar a una solución. Mediante el apoyo jurídico con consultas gratuitas que ofrece Abogados Cebrián, es posible formular proposiciones legales que resulten convenientes para ambas partes, sobre todo cuando hay niños de por medio. Ellos siempre son los más perjudicados ante una separación.

Entonces, cuando el acuerdo no es posible por la falta de actitud de una o las dos partes, resulta aún más necesario contar con un despacho de abogados expertos en derecho de familia para poder conseguir un divorcio express. Este tipo de proceso, al menos en los juzgados bilbaínos, suele resolverse en un plazo de menos de dos meses.

Para efectuar un divorcio de mutuo acuerdo es necesario aportar el certificado literal de matrimonio, de haber niños, el certificado literal de nacimiento de los hijos y, además, el certificado de empadronamiento de al menos uno de los dos esposos. Este último documento caduca a los tres meses de su expedición, conque es necesario que esté vigente y actualizado.

El divorcio de mutuo acuerdo se plasma en un convenio regulador El convenio regulador es el documento en el que se materializa el acuerdo entre las partes para concretar el divorcio. Se adapta a las necesidades de cada familia aunque es obligatorio que tenga un contenido mínimo. En él, se debe resolver la atribución de la guarda y custodia de los niños y también cómo será la comunicación con el progenitor que no resida con ellos. Asimismo, puede incluirse una cláusula sobre el régimen de visitas con los abuelos.

Además, en el convenio regulador se deja establecido el uso de la vivienda familiar y el carácter de las contribuciones por alimentos. Si es necesario, se regula la liquidación del régimen económico del matrimonio y la pensión compensatoria para satisfacer a uno de los cónyuges.

El divorcio express es un procedimiento ágil que, con el apoyo de un despacho de experiencia como Abogados Cebrián, puede poner fin a un momento de crisis de manera humana y razonable.



