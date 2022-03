Quemar los excesos de Semana Santa haciendo ejercicio desde casa Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

La diversión y el ejercicio no tienen por qué ir en vías contrarias, de hecho, pueden complementarse de forma provechosa. Hoy, es posible quemar los excesos de Semana Santa haciendo ejercicio desde casa de manera cómoda y enérgica a la misma vez.

Existen diversas iniciativas enfocadas en este campo, pero resalta Bailonga, que ha implementado una metodología revolucionaria que incluye baile fitness, pilates, step, total body, clases de baile y cursos de alimentación y nutrición. Esta plataforma online está orientada al ejercicio en casa y se ha consolidado como uno de los mejores gym online de habla hispana.

¿Por qué Semana Santa es uno de los periodos de vacaciones con mayor tendencia a engordar? La tradición festiva de Semana Santa en países como España está acompañada de una gastronomía especial que es deliciosa, pero también tiene altas cantidades de calorías. Muchos de los platos emblemáticos que se consumen en la semana mayor proporcionan un aporte calórico que potencia el aumento de peso y por ende, tiende a engordar.

La gran cantidad de dulces típicos, comidas familiares y manjares que se comen en esta época del año ha provocado que sean consideradas, por muchos expertos, uno de los periodos vacacionales que más se tiende a engordar.

Se estima que para 2022 más de la mitad de los españoles (53,6 % para ser exactos) ha sufrido o sufre un problema de sobrepeso u obesidad, por lo que atacar este problema con ejercicio es lo ideal, ya que la prevalencia de obesidad en España es del 23%.

Bajar de peso haciendo ejercicios en casa, con Bailonga El ejercicio en casa tiene múltiples beneficios que van mucho más allá de solo evidenciar una notable pérdida de peso. Su práctica potencia la flexibilidad, tonifica los músculos, alivia dolores, reduce el estrés, mejora la concentración e incluso, estabiliza la postura. Entre sus grandes ventajas, destaca que al hacerse desde casa no hay conexión con más personas, ni acceso a secreciones naturales como el sudor, lo que en los tiempos actuales resulta oportuno y conveniente.

Bailonga es un gimnasio online con clases siempre disponibles, con todos los estilos y con un enfoque diferencial que se adapta a las necesidades y particularidades de cada persona. Sus clases de baile fitness, clases de total body, clases de pilates, clases de steps, clases de baile convencional y cursos de alimentación y nutrición son impartidos por profesionales en el área que ponen a disposición de los usuarios de esta plataforma sus conocimientos. Esta formidable iniciativa no exige ninguna permanencia y ofrece un asesoramiento integral y efectivo, con una membresía a precio accesible y con disponibilidad completa para todos los servicios.

Hacer ejercicio en casa con propuestas innovadoras como esta es provechoso para la salud y el bienestar en general. Es una acertada manera de lograr el equilibrio físico y mental mejorando la calidad de vida.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.