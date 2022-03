Asombro Extremo y sus campañas digitales Emprendedores de Hoy

viernes, 25 de marzo de 2022, 08:00 h (CET)

La creación de campañas digitales de éxito depende en gran medida del agente o agencia de marketing online contratada, puesto que para impactar al cliente se necesitan ideas innovadoras. Actualmente, en España se pueden encontrar cientos de agencias, pero Asombro Extremo destaca en el sector por incorporar en su desarrollo de anuncios publicitarios aspectos como asombro + creatividad + tecnología.

Esta combinación moderna y diferente ha logrado que según afirma la empresa, empresas como Chevrolet, Santander, Samsung, Movistar e incluso Coca-Cola contraten los servicios profesionales de marketing digital de Asombro Extremo.

Campañas digitales que innovan y generan impacto Antes de planificar y ejecutar un anuncio publicitario en internet, es importante que las empresas estén seguras de haber incorporado estrategias de marketing eficaces y un contenido digital impactante. Para lograrlo, una gran opción es contratar al equipo de expertos en creación de campañas digitales de Asombro Extremo. Esta compañía destaca tanto en España como a nivel internacional por proporcionar a sus clientes ideas creativas e innovadoras. Los creadores y dirigentes de esta compañía, Julián Ávila y Marcos Amadeo, siempre se aseguran de crear campañas digitales diferenciadoras. Esto se puede apreciar en sus vídeos personalizados, donde el público puede interactuar en tiempo real con los protagonistas del anuncio, estrategias modernas como las entrevistas interactivas y llamadas flash durante la presentación de un anuncio, etc. Además, Asombro Extremo ha destacado por incluir en estas campañas digitales interactivas a actores de series famosas, cantantes y personajes de ficción populares.

¿Por qué realizar campañas digitales diferenciadoras? En la actualidad, la industria digital se encuentra presente en todos los sectores y negocios del mundo y la mayoría de las personas pasan gran parte de su tiempo navegando en internet. Por tanto, una excelente manera de conseguir nuevos clientes, contratos y oportunidades de expansión es incorporar esta nueva industria como parte de las estrategias de marketing en una empresa. Sin embargo, muchos ya están haciendo esto, por lo que el siguiente paso es contratar compañías que realmente creen campañas digitales diferenciadoras, modernas y asombrosas, etc. De esta manera, cualquier empresa grande o pequeña puede conseguir diferenciarse de su competencia y obtener los resultados esperados en el menor tiempo posible bajo un retorno de inversión favorable. Asombro Extremo es una agencia creada por ilusionistas profesionales que desarrolla para sus clientes contenido impactante y creativo para sus anuncios publicitarios.

Especializándose en el uso de herramientas de comunicación eficaces, aplicaciones para el desarrollo de vídeos personalizados e interactivos, se ha posicionado a nivel nacional e internacional como una agencia digital innovadora que combina la ilusión, la creatividad y las últimas tecnologías para crear campañas de marketing modernas, eficaces e interactivas.



