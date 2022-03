Historias de amor verdadero Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

viernes, 25 de marzo de 2022, 08:08 h (CET) De vez en cuando, los medios de comunicación nos regalan historias de amor verdadero, no solo capaces de durar en el tiempo, sino de aportar felicidad y satisfacción vital a sus protagonistas. En concreto, hace tiempo leí el testimonio de una pareja de ancianos que celebraban sus bodas de oro. Ante la pregunta de si se seguían queriendo tanto como el primer día, contestaban que no… ¡que mucho más!



Estas historias nos hacen seguir creyendo en el amor y son muy necesarias hoy en día para no dejarnos llevar por el desánimo que nos traen las estadísticas. Según los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2020 se produjeron 91.645 divorcios y uno de cada tres tuvo lugar tras más de 20 años de matrimonio. Lo que no muestran los números es todo el sufrimiento que hay detrás, tanto de los cónyuges como de su entorno. De acuerdo con numerosos estudios, las consecuencias de las rupturas impactan en ámbitos que van más allá de la relación, como la salud personal y el rendimiento laboral.

