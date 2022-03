Libertad y responsabilidad Venancio Rodríguez Sanz Lectores

viernes, 25 de marzo de 2022, 07:57 h (CET) –Papá, ¿Qué quiere decir soberanía?

–Poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación, al pueblo o al Estado, para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales tanto en el ámbito interno como en el plano internacional.

–Papá, y eso les da derecho a las naciones a matar a su antojo.

–Pues bien, hijo, eso esa es una línea difusa. Nosotros justificamos la invasión y aniquilación de los Incas debido a sus sacrificios humanos, etc. A Sadan Hussein porque tenía armas de destrucción masiva que después no encontramos. Y un largo etcétera. Sin embargo, el genocidio de la gente de Donbass a manos de los grupos neonazis entrenados y sufragados por Ucrania, EE.UU. y algunos países de la UE, no lo tuvimos en cuenta. Somos un poco hipocritillas.

–Papá, ahora dice Zelenski que era el pueblo el que estaba empeñado en entrar en la OTAN.

–Claro, de esa manera se quita de en medio de la responsabilidad. Adán también lo hizo cuando Dios le preguntó:” Adán, ¿Qué has hecho?” Y él le contestó:” La mujer que me diste me dio de comer”.

–Papá, mi amigo Alfedito hizo lo mismo: me culpó a mí de haberle invitado a salir y eso le impidió hacer los deberes.

–Sí, hijo, la libertad y la responsabilidad van unidas. debemos responsabilizarnos de lo que hacemos para no volver a cometer el mismo error.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

