Cómo la reeducación postural puede ayudar a mejorar y prevenir lesiones, con la fisioterapeuta Sara Cossío, en Gijón Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de marzo de 2022, 17:44 h (CET)

La fisioterapeuta Sara Cossío tiene como objetivo encontrar solución a los problemas que afectan al correcto funcionamiento del cuerpo y que, en consecuencia, frecuentemente provocan dolor y limitación en las actividades cotidianas: laborales, deportivas y de ocio.

Lo hace a través de la fisioterapia, la reeducación postural, K-Stretch y pilates terapéutico. Todos son métodos que buscan el bienestar de la persona como un todo, en conjunto.

La importancia de mantener una buena postura Anticiparse a prevenir lesiones en el cuerpo es tomar consciencia de la importancia que tiene una mala postura para el bienestar y la salud de las personas. Por eso, es fundamental tener presente que todas las partes del cuerpo trabajan en completa sinergia, en consecuencia, al verse afectado algún músculo, tendón o articulación, las estructuras cercanas necesitarán mayor esfuerzo para desempeñar su función.

Es por esta razón que algunas zonas se bloquean y pierden su movimiento normal, generando dolor. Con la reeducación postural se consigue devolver a los músculos bloqueados y cortos, su funcionalidad y se consigue aliviar así las molestias y dolores, haciendo que el funcionamiento del cuerpo sea más eficiente. Un método que actualmente trae grandes beneficios es el K-Stretch. Con él, se trabajan las cadenas musculares y faciales, a través de la puesta en tensión de los músculos. Unas puestas en tensión suaves y progresivas, llamadas posturas, que mantenidas el tiempo necesario, hace que los músculos ganen longitud y se estiren. El beneficio es inmediato: un aumento de la flexibilidad, una mejor movilidad de las articulaciones, una activación de la circulación de retorno y un equilibrio de las cadenas musculares,optimizando el rendimiento y reduciendo las lesiones.

Quién debe practicar la reeducación postural La reeducación postural es para todo el mundo que note dolor o que perciba un patrón postural que se aleje de lo fisiológico. Cabeza adelantada respecto al cuerpo, hombros enrollados hacia delante, glúteos caídos, aumento de curva en la zona lumbar…

Las personas más afectadas son aquellas que trabajan largas jornadas sentadas y es que la rigidez bloquea la zona baja de la espalda generando dolor. Asimismo, quienes realizan actividades de estrés diario, sobrecargan los músculos que van del cuello a los hombros. También está orientado para los que notan una postura más encorvada, sienten hormigueos en las manos, dolor de cabeza, pesadez en las piernas e individuos que no puedan mantener una posición por un tiempo largo o corto, ya que les genera dolor o incomodidad.

Son varios los métodos de mejora, sin embargo, Sara Cossío trabaja la rehabilitación con actividades como el pilates terapéutico combinando el trabajo de fuerza, la flexibilidad, agilidad, equilibrio y coordinación. También el RPG (Reeducación Postural Global) en el que, a través de un trabajo progresivo realizado con suavidad, se obtienen resultados duraderos y es de gran ayuda para etapas agudas con dolor o alteraciones en la postura.

Sara Cossío trabaja en pro de la recuperación, la rehabilitación de lesiones y la prevención. Una de las profesionales pioneras en la metodología K-Stretch y su implementación en Gijón, aun cuando no era conocida, obteniendo grandes resultados a beneficio de sus pacientes. Se puede visitar más información en la web de Sara Cossío.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.