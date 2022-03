Café Bocca della Verità, la empresa que trae a España el sabor del auténtico café italiano Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de marzo de 2022, 18:07 h (CET)

El café es la segunda bebida más consumida en todo el mundo, después del agua, llegando a calcularse en miles de millones las tazas que diariamente se consumen alrededor del planeta en cualquiera de sus formatos, desde un café molido en la cafetera hasta un café soluble. La mayoría de gente ama degustar un buen café, que si bien es una bebida muy popular, no siempre tiene la misma calidad.

La marca Café Bocca della Verità es una firma italiana que precisamente se asegura de ofrecer a los consumidores únicamente el café de la mejor calidad. En su tostadero en Italia, elabora y tuesta apreciados blends con la mejor materia prima: granos de café traídos de sus propias plantaciones en diferentes partes del mundo garantizan a los consumidores españoles poder disfrutar de esta bebida con sello de excelencia, “Prodotto in Italy”.

Un café único para el paladar El café italiano es uno de los que cuenta con mayor fama en el mundo, principalmente por su calidad y sabor. Actualmente, en España también es posible disfrutar de café italiano de elevada calidad gracias a Bocca della Verità, una empresa que se dedica a vender un producto elaborado de la manera tradicional, utilizando para su creación granos de café traídos de distintos países de Europa, Asia, África, América y el Caribe, con amplia tradición cafetera. Concretamente, son más de 12 las naciones desde donde proviene la materia prima. Todo el café es cuidadosamente seleccionado y tostado en Italia, bajo un riguroso proceso de control que garantiza la calidad del producto. El resultado es un producto ecológico y sostenible con un sabor extraordinario.

Café italiano en una variedad de sabores y formatos A través de la web de Bocca della Verità se puede encontrar su café italiano en una variedad de sabores y formatos. De hecho, allí están disponibles varias categorías, cada una con su propia gama de productos: café en grano, café molido, café en formato Nespresso, Espresso Point, Dolce Gusto, A Modo Mio, ESSE de 44 mm y distintos tipos de café soluble. En esta última categoría, por ejemplo, se pueden encontrar sabores como Café Latte Caramelo al Ginseng, Café Ginseng Sin Azúcar, Chocogrange, entre otras. Por otro lado, si el usuario desea un tipo de café en específico, puede hacer uso de la barra de búsqueda o de los diferentes filtros que hay en la web para encontrar exactamente lo que se busca.

Además, a través de la plataforma pueden obtenerse sus productos tanto a nivel particular como al por mayor. De esta forma, las personas pueden disfrutar del sabor del auténtico café italiano tanto en un restaurante como en la comodidad de su hogar. Una visita por su web y el café de las mañana se volverá el pequeño placer del día.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.