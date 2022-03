La nueva tractora grúa de Transportes Ángel Velasco y Especializados Anri Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de marzo de 2022, 17:34 h (CET)

El traslado de implementos industriales o contenedores de alta carga, por ejemplo, requiere no solo de un vehículo potente para su desplazamiento, sino de todo un proceso de seguridad y seguimiento. En ese sentido, el transporte de carga pesada puede ser un problema de grandes proporciones en ciertos contextos.

Esto garantiza la integridad de la carga durante el mismo y evita accidentes o daños que, con las proporciones de estos cargamentos, pueden llegar a ser altamente costosos.

Transportes Ángel Velasco y Especializados Anri es una empresa que, desde 1974, ofrece soluciones en el transporte y la movilización de todo tipo de carga, desde 1 kilogramo hasta 90 toneladas, con especialidad en el manejo de carga pesada. Para ello, cuentan con una extensa flota de vehículos modernos entre los que destaca una de sus más recientes adquisiciones, la tractora grúa.

Todo tipo de cargas gracias a un vehículo multifuncional El vehículo base está especialmente diseñado para solucionar la elevación de cargamento pesado, ya que cuenta con una grúa incorporada que facilita la carga y descarga de la mercancía. En esta compañía, disponen de diferentes departamentos para operar este vehículo de forma segura y precisa, incluso tienen soluciones para la manipulación de mercancía en áreas reducidas u obras en construcción.

Para manejar las diferentes características de las cargas, la tractora grúa dispone de una extensa gama de semirremolques, como la plataforma, con varias opciones para adaptarse mejor al lugar de trabajo; la góndola, que facilita el transporte de cargas especiales; y el JIP, diseñado para trabajar en edificios y es capaz de colocar en posición vertical depósitos industriales por sí mismo.

De este modo, la empresa ofrece un servicio eficiente, seguro y completo incluso para los casos más complicados, con el cual se simplifica desde la carga, el transporte y la descarga, hasta la retención y ubicación del cargamento en las funcionalidades de un solo vehículo.

¿Cuáles son las características de la tractora grúa Effer 1350 + JIB? Este modelo es uno de los más grandes en Cataluña y uno de sus ventajas es que puede trabajar con cualquier remolque, plataforma o góndola de hasta 80 toneladas. Además, es un solo vehículo que puede hacer el trabajo de dos: cargar hasta 25 toneladas, transportar y descargar o realizar la retención de mercancía de hasta 50 toneladas, cosa que permite un gran ahorro de costes.

Por otro lado, es capaz de llegar a 35,71 metros en vertical o 31,71 metros en horizontal con 1.275 kilos. El JIB permite trabajar a 21 metros de altura en una profundidad de 14,5 metros o trabajar hasta + 20°.

Respecto a sus apoyos delanteros, estos permiten elegir la mejor posición para trabajar, sin limitar la carga y facilitando el trabajo en espacios reducidos.

La tractora grúa Effer 1350 + JIB brinda un gran alcance para trabajos en fachadas de edificios gracias al giro del JIB para la manipulación de maquinaria de climatización, refrigeración, ventilación y mantenimiento industrial. También aporta la posibilidad de hacer la verticalización de depósitos con la misma grúa, pudiendo hacer la carga, retención y transporte con un único vehículo.

Sus expertos están especializados en el montaje para el sector de depósitos de GN y en la colocación precisa para la manipulación de carteles, tótems, paneles y demás elementos publicitarios. La empresa también se especializa en cargas pesadas con el apoyo de su parque de góndolas para la carga, transporte y descarga de maquinaria industrial. Este gran parque incluye góndolas rebajadas extensibles con servicio de grúas para grandes proyectos de edificios modulares.

Soluciones de alta eficacia para carga pesada El servicio que brinda Transportes Ángel Velasco prioriza tanto la eficiencia como la seguridad en el traslado de sus cargamentos, ya que comprenden claramente el valor que representa la carga para sus propietarios y el riesgo que puede implicar un manejo inadecuado de la misma. Es por ello, que su servicio no solo pone a disposición su flota de vehículos, sino todo un proceso gestión y análisis previo, para garantizar la máxima perfección en cada traslado.

Más que un servicio de transporte, esta empresa es un socio en la gestión de los traslados de alta carga que requiera cualquier empresa o particular. Manejan una comunicación constante con cada cliente para conocer sus necesidades específicas y realizan un desplazamiento previo hacia la zona de entrega para estudiar y determinar las mejores opciones para la descarga, entre varias otras facilidades que garantizan la entrega puntual de cada cargamento y en las condiciones que su cliente requiere.



