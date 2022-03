La importancia de elegir una agencia inmobiliaria como Cano & Pujol Emprendedores de Hoy

A la hora de contratar a una agencia inmobiliaria cuando se tiene la intención de vender o comprar una propiedad, existe cierta resistencia.

Esta negativa se debe, en parte, a que se encuentra muy arraigada en el imaginario popular la idea que de la intermediación de una agencia es perjudicial para las ganancias de compradores y propietarios. Aun así, el mercado inmobiliario y el trato con posibles clientes o vendedores suele ser un territorio inexplorado para muchas personas y sin una asesoría que contrarreste este desconocimiento, la intención de compra o venta de un cliente puede verse seriamente perjudicada. De ahí que agencias como Cano & Pujol reconozcan la gran importancia de elegir una buena agencia inmobiliaria, para así poder concretar con éxito la compra o venta de una propiedad.

Ventajas de asesorarse con una agencia inmobiliaria Recibir el acompañamiento de un agente en un trato de compra o venta inmobiliaria presenta ciertas ventajas que no ofrecen los particulares o a las que no se puede acceder como vendedor independiente. Entre ellas, destaca la profesionalidad con la cual el agente ha gestionado cada trato a lo largo de su trayectoria. Después de la crisis en el sector de la vivienda, producto de las recesiones económicas recientes, las agencias que lograron sobrevivir diseñaron y ejecutaron formas de trabajar que se cimentaban en la seriedad y el conocimiento del cliente y el sector, lo cual se tradujo en un mayor número de ventas efectivas y un incremento en la satisfacción de los clientes. Hoy en día, muchas de las agencias siguen trabajando bajo estas directrices como, por ejemplo, Cano & Pujol, lo cual garantiza una mayor satisfacción en el proceso de compraventa en clientes y propietarios.

Los agentes, a su vez, también gestionan con destreza todo tipo de negociaciones, siempre actuando como mediadores entre las dos partes que deseen cerrar el trato. Además, los agentes suelen conocer al detalle todo el entramado legal requerido para realizar los traspasos de la propiedad y, por lo general, tienen contacto directo con notarios y abogados, favoreciendo a la celeridad de ciertos trámites.

Compra y venta de propiedades de la mano de asesores profesionales En Cano & Pujol, son muchos los beneficios a los que puede acceder el cliente, independientemente de si las personas desean vender o comprar un inmueble. Para aquellos que quieran comprar, la compañía cuenta con más de 24.000 bienes inscritos con todo tipo de características y presupuestos. Además, la compañía brinda la posibilidad de acceder a descuentos de alto valor que permitirán comprar la vivienda soñada a un precio razonable. En cambio, si el interés es vender, los propietarios tendrán la posibilidad de acceder a una base de datos con casi 230.000 compradores, por lo cual las probabilidades de venta se incrementan considerablemente.

Por estos motivos, la agencia Cano & Pujol, gerenciada por David Cano, invita a todos los interesados en comprar o vender una propiedad a que se comuniquen con alguno de sus colaboradores, quienes estarán dispuestos a ofrecer un acompañamiento profesional durante todo el proceso, siempre buscando el beneficio mutuo entre el vendedor y comprador.



