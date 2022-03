Inspección ITV previa a la matriculación de vehículos extranjeros Emprendedores de Hoy

jueves, 24 de marzo de 2022, 15:39 h (CET)

En la actualidad, matricular un automóvil extranjero en España es un trámite complejo que requiere de distintos pasos y requisitos. Para lograrlo, es necesario solicitar una ficha técnica reducida, pedir la inspección técnica vehicular (ITV), pagar distintos impuestos y, finalmente, presentar una serie de documentos.

A través de la plataforma fichatecnicacoche.com, es posible conocer en detalle cuáles son los pasos a seguir. Además, ofrecen tickets con descuento para realizar la inspección ITV previa a la matriculación de vehículos extranjeros en la comunidad de Madrid. Es importante aclarar que esta no es la misma revisión periódica a la que se someten todos los coches.

La ficha técnica reducida y la inspección ITV previa a la matriculación de vehículos extranjeros Lo primero que hay que hacer para comenzar el trámite de matriculación de un automóvil extranjero en España es pedir la ficha técnica reducida. Este es el documento que recoge las características del vehículo. Es posible conseguirlo a través de FichaTecnicaCoche.com y recibirlo en menos de 24 horas. Se trata de un papel necesario para realizar el segundo paso del proceso, que es la inspección ITV.

En caso de disponer de un Certificado de Conformidad (COC) emitido por el fabricante del vehículo, no es necesaria la ficha reducida. De todas maneras, se recomienda enviar la documentación por adelantado a la ITV, para evitar desplazamientos innecesarios.

Una vez que se tiene la ficha técnica reducida o el COC, se debe solicitar la inspección ITV previa a la matriculación de vehículos extranjeros, lo que es posible hacer de modo online.

Además, con el apoyo de FichaTécnicaCoche.com, se pueden conseguir hasta 20 € de descuento en la ITV de matriculación.

1 o 2 días antes de la revisión, es indispensable enviar la ficha reducida y la documentación del país de origen del vehículo a la estación de ITV para que todo sea validado. Una vez concluido este paso, se obtiene una Tarjeta ITV del vehículo.

Pago de impuestos y entrega de documentos Para completar el trámite de matriculación de un vehículo extranjero, se requiere el pago de dos impuestos. El de matriculación se abona en la Agencia Tributaria. Para mayor agilidad, es posible hacerlo a través de la sede virtual. El valor es un porcentaje de lo que cuesta el vehículo. Después, es necesario cubrir el Impuesto de Circulación en el ayuntamiento donde el propietario del automóvil está empadronado. La tasa depende del municipio y de la potencia fiscal del vehículo.

El último paso consiste en la entrega de la documentación en la Jefatura Provincial de Tráfico. Son en total 9 papeles que incluyen comprobantes de las etapas anteriores. Una vez cumplida esta fase, ya es posible realizar las matrículas.

Para conocer más en detalle cuáles son los documentos requeridos y obtener descuentos en la inspección ITV previa a la matriculación de vehículos extranjeros, es recomendable consultar el sitio web de FichaTécnicaCoche.com.



