Sentirse como en casa en la residencia de estudiantes My New House

jueves, 24 de marzo de 2022, 15:39 h (CET)

Iniciar un proceso formativo en el extranjero, como un estudio de posgrado o un intercambio universitario, puede ser una experiencia emocionante, pero también sobrecogedora. Esto se debe a que, para muchos estudiantes, representa un desafío en terreno desconocido, lleno de nuevas experiencias y lugares inexplorados.

Por esta razón, muchos de ellos buscan un lugar de residencia acogedor, cómodo y seguro que les ayude en este proceso de adaptación.

My New House es una residencia de estudiantes ubicada en Villaviciosa de Odón, en la Comunidad de Madrid, la cual ofrece una gran variedad de habitaciones para alojamiento tanto individual como compartido. Además, sus servicios facilitan a los estudiantes todo lo que necesitan para concentrarse en sus estudios y, al mismo tiempo, disfrutar de la experiencia, gracias a las comodidades que ofrece su residencia.

Residencias acogedoras como un hogar y cómodas como un hotel Los espacios residenciales de My New House combinan la naturalidad y atmósfera acogedora de un hogar con las comodidades que brinda un hotel. Sus habitaciones presentan varias opciones para los diferentes requerimientos de los estudiantes y están equipadas con todos los implementos necesarios para garantizar la comodidad de los residentes tanto de cortas como de largas estancias. Además, gracias a su localización en Villapark, dentro de Villaviciosa de Odón, facilita el acceso de sus residentes a las universidades más importantes y centros formativos de esta ciudad.

Las comodidades de las habitaciones facilitan a los estudiantes el ambiente que necesitan para concentrarse en sus estudios, al mismo tiempo que ofrecen opciones para su descanso, relajación y entretenimiento. Además, brindan una completa libertad horaria, para que los estudiantes puedan explorar y conocer Villaviciosa de Odón a profundidad, a la vez que proveen un servicio de asistencia permanentemente disponible para los residentes. Esto con el fin de cuidar de su seguridad en todo momento y, al mismo tiempo, hacerles sentir como en casa dentro de esta nueva residencia.

Una amplia variedad en opciones de alojamiento Además de las comodidades que ofrece su servicio, destaca la gran variedad de opciones que ofrecen las habitaciones de My New House, tanto para hospedajes individuales como para estancias compartidas.

Además, las diferentes zonas de la residencia ofrecen habitaciones todas exteriores, muy espaciosas y acogedoras, con diferentes fuentes de luz natural y su decoración particular en cada caso. De esta forma, cada estudiante puede seleccionar la que considera más cómoda, funcional o adecuada para sus expectativas.

No obstante, todos ellos cuentan con muebles totalmente a estrenar con materiales para la comodidad de sus residentes, así como diversas facilidades para sus necesidades cotidianas, como armarios y baños totalmente completos, conexión a Internet tanto por cable como vía wifi, toma para TV, calefacción central con cabeza termostática individual. Además de las facilidades que brindan sus servicios de residencia como el área de fotocopiadora.

Todas estas comodidades ofrecen el mejor ambiente para facilitar a cualquier estudiante el proceso de adaptación a su nueva residencia.



