Convertirse en un experto con el curso de trading de MiTrading

Uno de los movimientos financieros con mayor crecimiento en el mercado de valores es el trading. Su ejecución se basa en el análisis técnico y la implementación de estrategias concretas para operar.

Conscientes de la importancia de fortalecer los conocimientos en este sector, la escuela de formación MiTrading ofrece un curso de trading completo que incluye acceso a un grupo privado. La intención de esta herramienta es compartir experiencias, comentarios y momentos con otros especialistas de gran trayectoria.

En qué consiste el curso completo de trading que realiza la plataforma virtual MiTrading La estructura del curso se divide en 4 secciones complementarias, que permanecen en actualización continua. El temario parte de una formación modular mediante videos que permiten fortalecer la base teórica con ejemplos prácticos para que el estudiante entienda cada concepto. Asimismo, está disponible un plan de trading descargable y la estrategia detallada paso a paso, con explicaciones sencillas.

En cuanto a la tutoría personal, el experto Alberto Lezaun realiza tutorías personales para cada caso, con una disponibilidad abierta para resolver cualquier duda presente en el estudiante. El objetivo de la escuela de formación es dar acompañamiento durante y después del curso.

A través del método aula en vivo, cada semana se preparan sesiones en directo para mejorar la forma de operar. Los asistentes tienen la opción de conectarse en directo o ver la clase en diferido, además del registro de sesiones anteriores. El contenido que se presenta es complementario al temario y se expande semana a semana.

Las personas que accedan al curso no requieren conocimientos previos acerca del trading Con un pago inicial, sin cuotas ni pagos extra, el estudiante tiene acceso al curso completo impartido por Alberto Lezaun, a través del sistema informático de la plataforma. La ventaja es que el curso no tiene un horario fijo, sino que su avance depende del tiempo disponible y las horas que dedique el usuario.

En cuanto a la experiencia requerida, el curso es igual de útil para una persona con nulo conocimiento acerca del trading, como para alguien con experiencia en el mercado financiero. Para quienes pertenecen al primer grupo, el módulo 0 sirve como un primer acercamiento hacia los conceptos básicos para los alumnos nuevos.

Como el curso ofrece una estrategia completa para operar los mercados, incluye elementos como el análisis técnico y la gestión emocional, entre otros. Esto es una ventaja para cualquier persona, sin importar en qué tipo de mercado opera.

A diferencia de otros cursos de formación disponibles en el mercado, el curso de MiTrading no tiene fecha de caducidad, sino que continúa abierto para que el estudiante vuelva cuando sea necesario. Para matricularse, los interesados pueden hacerlo desde la página web de la escuela, con un procedimiento sencillo.



